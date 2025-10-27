Lamine Yamal s’ha convertit en la gran promesa del Barça i, també, del futbol mundial. Com a tal, s’està embutxacant milions d’euros que li permetran gaudir d’una vida de superluxe. Un dels primers moviments d’algú que comença a guanyar tants diners? Invertir-ne, una part, en alguna mansió. Doncs bé, això és exactament el que vol fer el davanter del Barça. La sorpresa d’aquesta notícia, però, és quina casa en concret ha volgut adquirir… i és que els anteriors propietaris de l’immoble són encara més famosos -i rics- que ell. Ens referim a Shakira i Gerard Piqué, els qui per fi han trobat comprador per a la seva megacasa d’Esplugues.
Des que se separessin, que han estat intentant desfer-se de la propietat que van convertir en el seu refugi familiar. Aquí van viure els moments més feliços de la seva relació, però també estaria tacada pels pitjors. Ara, podran oblidar-se d’aquelles parets i, a més a més, guanyaran bastants calerons. Però què se sap d’aquesta venda? Ha estat el diari El País el primer a assabentar-se d’aquesta compra de Lamine Yamal, que hauria iniciat els tràmits per poder ser el nou propietari de la finca d’aquesta urbanització de luxe.
Com és la casa que ha comprat Lamine Yamal?
Aquí no seria l’únic futbolista del Barça, ja que tindria com a veïns alguns coneguts com Alejandro Balde o Ronald Araujo. Tots, captivats per l’exclusivitat i la privacitat que ofereix aquest espai de la zona alta. L’exparella haurà de buidar tot el que quedés allà a dins, ja que Lamine té com a objectiu reconstruir-la i convertir-la en “una casa d’esportista d’elit“. I què vol dir amb això? Sembla que la seva idea seria reformar la propietat per construir-hi un gimnàs personal en el que convidarà, sempre que ho necessiti, el seu preparador físic i el fisioterapeuta. A més a més, té previst dedicar part de la mansió a crear un espai que convidi els seus amics a quedar-s’hi. Tot, amb molta seguretat per protegir-se ara que la gent sabrà on viu.
La casa va construir-se el 2012 en un terreny de 3.800 metres quadrats que, ara, el futbolista podrà aprofitar com vulgui. En el seu moment, van valorar-ho en 14 milions d’euros però no se sap quants diners hauria pagat Lamine a canvi de la seva casa. Possiblement sigui menys, ja que, en aquest espai, hi ha dues cases més -una d’elles en la que vivien els pares de Gerard Piqué-. De les tres finques, fa pocs mesos ja en van vendre una per tres milions d’euros. Costarà aquesta una mica més, se suposa, ja que era la més gran del complex. Sigui com sigui, el que sí que s’ha filtrat és que la casa compta de sis habitacions, una cuina gegant, piscina interior i també una altra exterior.
De moment, ni Lamine Yamal ni Shakira ni Gerard Piqué s’han pronunciat sobre aquesta venda que diversos mitjans ja donen per tancada. En cas de ser així, quedarà poc per poder veure el jove futbolista ocupant una casa que, en el seu moment, va ser el niu d’amor -i de desamor- de la parella més mediàtica que ha tingut el vestuari culer. Tenint en compte que Lamine surt amb Nicki Nicole, la finca tornarà a tenir a dins una història d’amor protagonitzada per un futbolista i una cantant. Se suposa que desitjaran tenir més sort que els antics propietaris… el temps dirà.