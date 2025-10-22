Shakira, demandada pel presumpte abús econòmic a un ancià

Més problemes judicials per a Shakira. La cantant colombiana torna a protagonitzar els titulars que menys li agraden, aquells que la col·loquen en una situació complicada perquè insinuen que hauria comès un altre delicte. El programa Fiesta ha sabut, en exclusiva, que un home l’ha demandat a la cort de Miami per un presumpte abús econòmic.
Era el març passat quan David Rashidian la demandava per un presumpte delicte de frau, incompliment contractual i abús de persona gran. Què li demanen? Una indemnització d’onze milions de dòlars per al demandant. La cantant haurà de donar la cara i defensar-se en una declaració telemàtica, pel que diuen.
Però què ha passat exactament? Aquest home americà assegura que va signar un contracte amb Shakira per organitzar 100 concerts i promocionar un llibre sobre la seva vida. Ell va invertir-hi 140.000 dòlars i va pagar 16.000 € en bitllets d’avió per a la família de Shakira. A més a més, assegura que la colombiana va demanar-li 3.500 € extra per a un viatge a Cuba. Segons la seva versió, Shakira hauria incomplert el contracte i va enganyar-lo perquè no s’hauria realitzat cap d’aquests projectes. Què fa ell? Exigir-li, en una demanda civil, que li torni els diners i li pagui una indemnització milionària pels danys.
Shakira s’enfronta a un altre judici a Miami
A l’hora d’interposar la demanda, ha presentat com a prova missatges, captures de pantalla de missatges, els bitllets d’avió i els documents que mostrarien que han tingut una relació laboral. Ella, en canvi, nega totes les acusacions i assegura que és totalment innocent. Aquí entra en joc que es tracta d’un home de 80 anys a qui podria haver enganyat una doble de Shakira que s’hauria fet passar per ella. Si més no, aquesta seria la teoria que mantindria ella per tal de defensar-se.
Ara mateix, la justícia està investigant les proves i encara no hi ha cap resolució. En cas que el tribunal consideri que, efectivament, Shakira va actuar malament sí que hauria de pagar una indemnització. En cas que es demostri que el contracte o la història de l’home no són reals, però, el cas quedaria arxivat.
Des del programa de Telecinco creuen que, realment, el que ha passat té més a veure amb una suplantació d’identitat: “Sospitem que algú s’ha fet passar per ella i ha mantingut contacte amb aquest senyor. El més probable és que l’acabin absolent“. El temps dirà com acaba aquesta història que torna a deixar-la en entredit.