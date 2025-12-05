Gerard Piqué i Shakira han estat tres anys pràcticament sense parlar-se. La ruptura no va ser gens amistosa, com tampoc ho va ser la negociació per la custòdia dels fills i el repartiment dels diners que havien fet junts. Que la cantant marxés a viure amb els fills a Miami ha calmat una mica la situació, per això, i la tensió màxima que hi havia entre ells s’ha rebaixat una mica. El mitjà digital Vanitatis ha pogut parlar amb amics de l’exparella, que confirmen que hi ha hagut una mica de reconciliació: “Ara poden parlar per telèfon sense discutir“. Un gran pas, sí.
No és que hagin deixat tots els problemes de banda i ara siguin grans amics, sinó que han considerat que els és més útil tenir una relació pragmàtica. Ja no hi ha missatgers o terceres persones que rebaixin tensions: “Gerard Piqué i Shakira parlen directament per telèfon i, sobretot, per WhatsApp. I ho poden fer sense discutir”.
Després d’estar molt de temps necessiten un intermediari per parlar, que era el germà de la cantant, ara han fet el pas de tornar a parlar-se entre ells en una treva que no sabem quant de temps durarà: “La convivència és pacífica“. De moment sí, però a distància. I, com dèiem, bàsicament el que fan és organitzar la logística amb els seus fills més que parlar de les seves vides personals com si res no hagués passat.
Tenen bona relació Shakira i Gerard Piqué després de la ruptura?
No han recuperat cap mena de vincle personal més enllà del que és “estrictament necessari“, pel que diuen, una mena de reconciliació “operativa, madura i estable“. Els temes de conversa, els típics d’una parella de pares separats: horaris, deures, activitats i calendaris. No serà una reconciliació sentimental, això queda més que lar, sinó una calma després de la tempesta que va bé per als fills.
Aquesta informació té sentit i quadra amb les últimes declaracions que ha concedit Shakira sobre l’exfutbolista. Havia sorprès que parlés bé d’ell públicament en una entrevista, quan va dir que els fills que tenen en comú són molt disciplinats perquè “ho han après del pare”.
Les coses han canviat molt des de principis d’any, quan Gerard Piqué va haver de llogar un apartament a Miami per poder quedar-se amb els nens mentre ella marxava de gira internacional. En aquell moment, els digitals parlaven d’una “mínima entesa” entre ells, però encara amb distància i mal rotllo. Què ha canviat? Pel que deixen caure fonts del seu entorn, curiosament la venda de la casa que tenien en comú a Esplugues ha estat un “abans i un després” perquè ha tancat “una carpeta emocional” i ha suposat que deixin enrere “l’última càrrega simbòlica” que els quedava del seu passat junts.