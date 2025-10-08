Tota la veritat de la melmelada de Clara Chía que va fer sospitar Shakira

Shakira i Gerard Piqué van protagonitzar titulars de tot el món quan va saber-se que se separaven després d’una dècada junts i dos fills en comú. La infidelitat del futbolista amb Clara Chía, una de les treballadores de la seva empresa, va motivar tota mena de teories i especulacions sucoses. Una de les que més van fer parlar? Aquella que assegurava que la cantant colombiana s’havia assabentat de l’engany gràcies a la nevera, ja que veia que s’estava consumint una melmelada que ni a ella ni a Gerard Piqué els agradava. Això volia dir que, de manera freqüent, acudia a la casa família algun fanàtic d’aquest tipus de menjar… una amant del seu marit?
Ha estat ara, uns quants anys després, que Javi Hoyos ha confessat que no hi havia res de cert en aquella informació. Ell era el director de Socialité en aquell moment i, un dia que no tenien gaires notícies a oferir, va demanar a un dels redactors que fos creatiu. En tot moment van deixar clar que aquella era una teoria i no una informació contrastada, però va fer molta gràcia i la peça va acabar tenint repercussió internacional.
Així va gestar-se la teoria de la melmelada de Shakira i Clara Chía
Com va anar la cosa? Ho ha explicat ell mateix: “Shakira, en el videoclip de Te felicito obria la nevera i es trobava allà el cap de Rauw Alejandro. Tenint en compte que aquell videoclip estava ple d’indirectes cap a Gerard Piqué i que era la primera que feia parlant d’ell després de la ruptura -encara que la separació no s’havia confirmat encara en aquell moment-, li vaig dir a un redactor que investigués la nevera perquè analitzés què hi apareixia, tot per intentar descobrir si ens estava enviant algun missatge“.
Quines coses havien col·locat a l’electrodomèstic del videoclip? Quines coses havia dit públicament Shakira que li agradaven? “Què és probable que tinguin en una nevera i quin pot ser aquell element extern que a ella pugui fer-li dir que aquí hi havia alguna cosa rara a la nevera o que hi havia alguna cosa d’una altra persona?”, es van preguntar. I, lligant caps, van arribar a la conclusió que podia ser la melmelada: “Era la nostra teoria, la que vam llançar després d’analitzar el videoclip de Shakira. La cosa és que aquesta teoria va agafar una repercussió internacional que, fins i tot, van arribar a preguntar-li a Shakira sobre el tema. I ella, en una entrevista, va dir que era mentida. Doncs és clar que no, perquè ens ho havíem inventat nosaltres!“, reconeix Hoyos.
Encara no entén com va anar tan lluny la cosa, una tonterieta que s’ha acabat convertint en una teoria molt estesa que moltíssima gent dona per certa encara. Ara que es torna a confirmar que aquesta no va ser la manera com va assabentar-se Shakira de la infidelitat, torna a posar-se sobre la taula aquest gran dubte. Si acabarem descobrint-ho o no, de moment resta en un misteri.