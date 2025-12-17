Shakira, contenta d’haver criticat Clara Chía: “No em penedeixo de la cançó”

Shakira encadena una entrevista íntima rere una altra, últimament, amb una transparència que està entusiasmant els seus fans. La cantant colombiana ha parlat dels problemes econòmics de la seva infància, de la ferida que li ha generat la separació de Gerard Piqué o de la primera cançó que va fer contra ell. Tot això i més, ho ha tret a la llum com a protagonista de l’última portada de Vanity Fair: “He perdut persones a les qui estimava i en les que hi creia, he viscut enganys, traïcions, tristesa i les terribles condicions humanes que ens atemoreixen. Tot m’ha fet més forta, però la ferida no s’ha curat del tot i potser mai no em curaré del tot. Potser sempre em quedarà una cicatriu que em recordi les situacions més amargues i el patiment”.
L’artista va descarregar tota la seva fúria cap a Gerard Piqué quan va saber-se que l’havia enganyat amb Clara Chía, una companya de feina més jove. La cançó que va escriure amb Bizarrap contenia versos molt bèsties, però no es penedeix de res: “Hi ha coses de la meva vida que no tornaria a fer, és clar, perquè què seria la vida sense penediments. Ara bé, no em penedeixo gens d’aquella frase de Cambiaste un Ferrari por un Twingo. No, no, no i no. És un dels versos més encertats de la meva vida“, etziba amb contundència.
Shakira encara creu en l’amor, diu, encara que ara estigui soltera. Els seus fans li han donat “molta força” en els moments en què se sentia “més vulnerable” i, per això, els ha volgut enviar un agraïment des d’aquí: “En aquesta gira he tingut molts obstacles i moments molt durs. És un espectacle molt ambiciós i una producció gegantesca, la més gran de la meva vida“.
Shakira parla dels problemes econòmics de la seva infància
Shakira ha recordat els seus inicis en la música, que no van ser fàcils. Nascuda a Barranquilla en una època en què la música llatina no estava de moda a la resta del món, va intentar viure de la seva passió i deixar enrere els problemes econòmics: “Era una noia colombiana senzilla que pertanyia a una família que no tenia res. El meu pare havia perdut el seu negoci i no vaig créixer envoltada de luxes ni amb contactes. Vaig haver de treballar molt i tot el que somiava semblava inassequible“.
Els seus fills comencen a ser conscients, encara que siguin petits, de l’ascens meteòric que ha fet la seva mare. De fet, en aquesta entrevista ha tret a la llum una anècdota que així ho demostra: “L’altre dia estava passejant amb el Milan i em va dir Mama, la Shakira de fa molt de temps hauria d’estar molt agraïda per tot el que ha aconseguit. Imagina’t el que sentiria en veure tot el que tens avui i tot el que has fet. Vaig pensar que tenia raó, vaig somiar en gran”.
Una entrevista molt sincera que permet que els seus fans coneguin una mica més què pensa i com es troba ara mateix després d’una època tèrbola.