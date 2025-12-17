Shakira, contenta por criticar a Clara Chía: «No me arrepiento de la canción”

Shakira encadena una entrevista íntima tras otra últimamente, con una transparencia que está entusiasmando a sus fans. La cantante colombiana ha hablado de los problemas económicos de su infancia, de la herida que le ha generado la separación de Gerard Piqué o de la primera canción que hizo contra él. Todo esto y más, lo ha sacado a la luz como protagonista de la última portada de Vanity Fair: «He perdido personas a las que amaba y en las que creía, he vivido engaños, traiciones, tristeza y las terribles condiciones humanas que nos atemorizan. Todo me ha hecho más fuerte, pero la herida no se ha curado del todo y quizá nunca me cure del todo. Quizá siempre me quede una cicatriz que me recuerde las situaciones más amargas y el sufrimiento».

La artista descargó toda su furia hacia Gerard Piqué cuando se supo que la había engañado con Clara Chía, una compañera de trabajo más joven. La canción que escribió con Bizarrap contenía versos muy duros, pero no se arrepiente de nada: «Hay cosas de mi vida que no volvería a hacer, claro, porque qué sería la vida sin arrepentimientos. Aún así, no me arrepiento en absoluto de aquella frase de Cambiaste un Ferrari por un Twingo. No, no, no y no. Es uno de los versos más acertados de mi vida«, afirma con contundencia.

Shakira aún cree en el amor, dice, aunque ahora esté soltera. Sus fans le han dado «mucha fuerza» en los momentos en que se sentía «más vulnerable» y, por eso, ha querido enviarles un agradecimiento desde aquí: «En esta gira he tenido muchos obstáculos y momentos muy duros. Es un espectáculo muy ambicioso y una producción gigantesca, la más grande de mi vida«.

Shakira habla de los problemas económicos de su infancia

Shakira ha recordado sus inicios en la música, que no fueron fáciles. Nacida en Barranquilla en una época en que la música latina no estaba de moda en el resto del mundo, intentó vivir de su pasión y dejar atrás los problemas económicos: «Era una chica colombiana sencilla que pertenecía a una familia que no tenía nada. Mi padre había perdido su negocio y no crecí rodeada de lujos ni con contactos. Tuve que trabajar mucho y todo lo que soñaba parecía inalcanzable«.

Sus hijos comienzan a ser conscientes, aunque sean pequeños, del ascenso meteórico que ha tenido su madre. De hecho, en esta entrevista ha sacado a la luz una anécdota que así lo demuestra: «El otro día estaba paseando con Milan y me dijo Mamá, la Shakira de hace mucho tiempo debería estar muy agradecida por todo lo que ha conseguido. Imagínate lo que sentiría al ver todo lo que tienes hoy y todo lo que has hecho. Pensé que tenía razón, soñé en grande».

Shakira da detalles de cómo está en una entrevista personal | Europa Press

Una entrevista muy sincera que permite que sus fans conozcan un poco más qué piensa y cómo se encuentra ahora mismo después de una época turbulenta.