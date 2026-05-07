Shakira ha enfadado, y mucho, a los familiares de Gerard Piqué. Las últimas declaraciones que ha concedido los han enfurecido, ya que ha sentado como un jarro de agua fría que se haya descrito públicamente como “madre soltera”. Lo dijo en el concierto que ofreció en Copacabana, cuando soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos: “En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, mujeres que sin ayuda tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas”, lanzaba en otro dardo hacia su expareja.

La cantante está separada, pero madre soltera no es… teniendo en cuenta que el futbolista está cumpliendo con el acuerdo de custodia al que tantos meses les costó llegar. Se ha viralizado mucho esta crítica en público hacia Gerard Piqué, a quien acusa directamente de no estar ejerciendo de padre. ¿Qué opina su entorno? Porque él habrá hecho muchas cosas mal, pero siempre se había dicho que era un padrazo. Pues bien, el medio digital Vanitatis ha preguntado a fuentes cercanas al culé que han terminado “echando fuego por la boca” contra la colombiana.

Los ánimos no pintan “nada bien”, aseguran, ya que no entienden por qué Shakira sigue cargando contra él insistentemente cuando él vive totalmente ajeno al tema. Gerard Piqué no entra al trapo, no habla de ella y lleva una vida discreta con Clara Chía -aunque esta misma semana los hayan visto de viaje romántico en Venecia-. De hecho, insisten en que viaja a Miami «una vez al mes» y que se ha llegado a comprar un piso allí para tener más fácil estar cerca de los niños. Y aquí llega el primer reproche: «Gerard fue muy generoso al dejar que Shakira se fuera y se llevara a los niños, muchos le dijimos que no lo hiciera«. Pam.

Gerard Piqué y su entorno, indignados por las declaraciones de Shakira sobre los hijos | Europa Press

¿Se plantea Gerard Piqué emprender acciones legales contra Shakira?

Sus amigos y familiares intentan ser prudentes para no empeorar la situación, pero el medio ha podido saber que algunos están intentando convencerlo de emprender acciones legales contra ella por la exposición que está haciendo de los hijos: «No tiene un permiso expreso para hacerlo«. No ha gustado que se proclame como madre soltera, claro, ya que lo interpretan con sorna: «Es un intento más de dejar mal a Gerard, una manera de decir que no se preocupa de sus hijos«.

¿Y cómo es que ha reaccionado así Shakira? Según ellos, porque tiene una «incapacidad absoluta» de superar la ruptura: «Esto le da la razón a él y refuerza los motivos por los cuales se separó«. Últimamente parecía que la relación entre ellos había mejorado y que volvía a ser bastante cordial, pero después de estas últimas declaraciones todo podría haber saltado por los aires.