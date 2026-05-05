Pablo Ojeda, nutricionista: «El tesoro de la salud está en una barca en Málaga y es nutrición inteligente»

Seguro que ya lo empiezas a notar. Ese olor a leña de olivo mezclado con el salitre que solo puede significar una cosa: ha llegado oficialmente el momento de las sardinas. Pero este año, sentarse en la arena no es solo un capricho de vacaciones, es casi una receta médica de urgencia.

A veces nos complicamos la vida buscando superalimentos carísimos que vienen del otro lado del mundo (sí, nosotros también hemos comprado semillas extrañas que no sabemos ni pronunciar). Pero el nutricionista Pablo Ojeda acaba de dar un golpe sobre la mesa para recordarnos que el tesoro de la salud está en una barca en Málaga.

La regla de oro de los meses sin «R»: El truco del sabor

Seguramente has oído mil veces aquello de que el marisco es mejor en los meses con la letra erre. Pues con el pescado azul ocurre exactamente lo contrario. Con la llegada de mayo entramos en la zona dorada de los meses sin R (mayo, junio, julio y agosto), cuando la sardina alcanza su punto máximo de grasa saludable.

No es solo una cuestión de paladar, es pura biología aplicada al plato. Durante estas semanas, el pescado está más saciado, más tierno y, lo más importante para nuestro organismo, cargado hasta arriba de nutrientes que actúan como un escudo. Es lo que Ojeda define acertadamente como nutrición inteligente.

El espeto es la antítesis de la gastronomía ultraprocesada. Se trata de ensartar el pescado en cañas con la inclinación exacta y cocinarlo con calma, sin una gota de aceite ni salsas industriales. Solo fuego, humo de leña de almendro y un producto de proximidad que no necesita disfraces para brillar.

El guardaespaldas de tu corazón: Omega-3 en vena

Si hay algo que preocupa a la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) —donde Ojeda colabora activamente— es cómo protegemos nuestras arterias sin morir de aburrimiento. Aquí es donde el espeto se convierte en el protagonista absoluto de tu dieta de verano.

La sardina es un pescado azul de calidad superior. Tiene una ventaja competitiva que muchos ignoran: al ser un animal pequeño, acumula muchísimos menos metales pesados que el atún o el emperador. Estás comiendo proteína limpia, un beneficio directo para tu sistema cardiovascular sin los riesgos del mercurio.

Este plato es una auténtica mina de ácidos grasos omega-3. Estas grasas son las encargadas de hacer que tu corazón funcione con la precisión de un reloj suizo, limpiando el colesterol malo y combatiendo la inflamación silenciosa que nos envejece por dentro. Es una inversión en salud que tu cuerpo agradecerá durante todo el invierno.

Más allá de la grasa: Vitaminas que no vienen en botes

A menudo nos dejamos el sueldo en la parafarmacia buscando suplementos de vitamina D, calcio o fósforo. Pues bien, la naturaleza te lo sirve en una caña de cañaveral a la orilla del mar. Las sardinas son uno de los pocos alimentos naturales donde la vitamina D es realmente biodisponible y abundante.

Y cuidado con el calcio. Si te comes la sardina entera, estás dando una estructura de hierro a tus huesos. Es el combo perfecto para mantener la densidad ósea sin recurrir a lácteos enriquecidos. Ojeda, con sus más de 282.000 seguidores en Instagram, insiste en que el valor nutricional no es lo único que cuenta.

El secreto también está en el método de cocción. El espeto es una técnica ancestral que respeta las cadenas de proteína. Al cocinarse al calor de la brasa, pero sin contacto directo con la llama que podría quemar los nutrientes, el pescado mantiene intactas todas sus propiedades organolépticas y nutricionales. Es cocina prehistórica adaptada a las necesidades del siglo XXI.

La advertencia de los expertos: La prisa es parte del menú

La temporada es corta y la presión turística en la Costa del Sol está a punto de llegar a su clímax. Los nutricionistas más influyentes advierten que no se debe esperar a septiembre para recargar las pilas. El momento es ahora, cuando el pescado tiene exactamente el porcentaje de grasa que nuestro metabolismo necesita para regenerarse.

Además, hay un factor psicológico que no podemos ignorar. Ojeda recalca que la salud no es solo lo que comes, sino cómo lo haces. Comer un espeto implica desconexión, manos sucias, arena en los pies y buena compañía. Este entorno reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés), facilitando que tu cuerpo absorba mejor cada nutriente.

¿Sabías que el espeto aspira a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? No es solo una cuestión de folclore malagueño. Es el reconocimiento a una forma de vida saludable que hemos ido perdiendo con las prisas de las comidas frente al ordenador y los tuppers recalentados en el microondas.

Tu próxima decisión inteligente en el chiringuito

Cuando estés frente a la carta del restaurante estas vacaciones, recuerda estas palabras. Elegir el espeto no es solo la opción más económica (su precio suele ser una ganga comparado con otros pescados), sino la más estratégica para tu bienestar general. Estás cuidando tu cartera y tu sistema arterial al mismo tiempo.

Asegúrate, eso sí, de que utilicen leña real. El aroma del olivo no es solo postureo gastronómico; la temperatura que alcanza esta madera garantiza que la piel quede crujiente, actuando como una cámara de cocción natural que protege el jugo interior donde se concentran las vitaminas más sensibles al calor.

No dejes que pase el verano sin hacerle este regalo a tu organismo. Al fin y al cabo, la mejor medicina no siempre es amarga; a veces sabe a brasa, a mar y a tradición bien hecha. ¿Nos vemos en la playa con una caña de sardinas en la mano?

A nosotros ya se nos hace la boca agua solo de pensar en la textura de aquella primera sardina de mayo. Es hora de dar el salto a la nutrición inteligente y dejarse cuidar por el Mediterráneo.