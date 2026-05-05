Pablo Ojeda, nutricionista: «El tresor de la salut està en una barca a Màlaga i és nutrició intel·ligent»

Segur que ja ho comences a notar. Aquella olor de llenya d’olivera barrejada amb el salnitre que només pot significar una cosa: ha arribat oficialment el moment de les sardines. Però aquest any, seure a la sorra no és només un caprici de vacances, és gairebé una recepta mèdica d’urgència.
A vegades ens compliquem la vida buscant superaliments caríssims que venen de l’altra punta del món (sí, nosaltres també hem comprat llavors estranyes que no sabem ni pronunciar). Però el nutricionista Pablo Ojeda acaba de donar un cop sobre la taula per recordar-nos que el tresor de la salut està en una barca a Màlaga.
La regla d’or dels mesos sense “R”: El truc del gust
Segurament has sentit mil vegades allò que el marisc és millor en els mesos amb la lletra erra. Doncs amb el peix blau passa exactament el contrari. Amb l’arribada de maig entrem en la zona daurada dels mesos sense R (maig, juny, juliol i agost), quan la sardina assoleix el seu punt màxim de greix saludable.
No és només una qüestió de paladar, és pura biologia aplicada al plat. Durant aquestes setmanes, el peix està més saciat, més tendre i, el més important per al nostre organisme, carregat fins dalt de nutrients que actuen com un escut. És el que Ojeda defineix amb encert com nutrició intel·ligent.
L’espeto és l’antítesi de la gastronomia ultraprocessada. Es tracta d’enfilar el peix en canyes amb la inclinació exacta i cuinar-lo amb calma, sense ni una gota d’oli ni salses industrials. Només foc, fum de llenya de metller i un producte de proximitat que no necessita disfresses per brillar.
El guardaespatlles del teu cor: Omega-3 en vena
Si hi ha una cosa que preocupa la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) —on Ojeda col·labora activament— és com protegim les nostres artèries sense morir d’avorriment. Aquí és on l’espeto es converteix en el protagonista absolut de la teva dieta d’estiu.
La sardina és un peix blau de qualitat superior. Té un avantatge competitiu que molts ignoren: en ser un animal petit, acumula moltíssims menys metalls pesants que el tonyina o l’emperador. Estàs menjant proteïna neta, un benefici directe per al teu sistema cardiovascular sense els riscos del mercuri.
Aquest plat és una mina autèntica d’àcids grassos omega-3. Aquests greixos són els encarregats de fer que el teu cor funcioni amb la precisió d’un rellotge suís, netejant el colesterol dolent i combatent la inflamació silent que ens envelleix per dins. És una inversió en salut que el teu cos agrairà durant tot l’hivern.
Més enllà del greix: Vitamines que no venen en pots
Sovint ens deixem el sou a la parafarmàcia buscant suplements de vitamina D, calci o fòsfor. Doncs bé, la natura t’ho serveix en una canya de canyar a la vora del mar. Les sardines són un dels pocs aliments naturals on la vitamina D és realment biodisponible i abundant.
I compte amb el calci. Si et menges la sardina sencera, estàs donant una estructura de ferro als teus ossos. És el combo perfecte per mantenir la densitat òssia sense recórrer a lactis enriquits. Ojeda, amb els seus més de 282.000 seguidors a Instagram, insisteix que el valor nutricional no és l’única cosa que compta.
El secret també està en el mètode de cocció. L’espeto és una tècnica ancestral que respecta les cadenes de proteïna. En cuinar-se al calor de la brasa, però sense contacte directe amb la flama que podria cremar els nutrients, el peix manté intactes totes les seves propietats organolèptiques i nutricionals. És cuina prehistòrica adaptada a les necessitats del segle XXI.
L’advertència dels experts: La pressa és part del menú
La temporada és curta i la pressió turística a la Costa del Sol està a punt d’arribar al seu clímax. Els nutricionistes més influents adverteixen que no s’ha d’esperar a setembre per carregar les piles. El moment és ara, quan el peix té exactament el percentatge de greix que el nostre metabolisme necessita per regenerar-se.
A més, hi ha un factor psicològic que no podem ignorar. Ojeda recalca que la salut no és només el que menges, sinó com ho fas. Menjar un espeto implica desconnexió, mans brutes, sorra als peus i bona companyia. Aquest entorn redueix els nivells de cortisol (l’hormona de l’estrès), facilitant que el teu cos absorbeixi millor cada nutrient.
Sabies que l’espeto aspira a ser Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO? No és només una qüestió de folklore malagueny. És el reconeixement a una forma de vida saludable que hem anat perdent amb les presses dels dinars davant de l’ordinador i els tuppers reescalfats al microones.
La teva propera decisió intel·ligent al chiringuito
Quan estiguis davant de la carta del restaurant aquestes vacances, recorda aquestes paraules. Triar l’espeto no és només l’opció més econòmica (el seu preu sol ser una ganga comparat amb altres peixos), sinó la més estratègica per al teu benestar general. Estàs cuidant la teva cartera i el teu sistema arterial al mateix temps.
Assegura’t, això sí, que utilitzin llenya real. L’aroma de l’olivera no és només postureig gastronòmic; la temperatura que assoleix aquesta fusta garanteix que la pell quedi cruixent, actuant com una càmera de cocció natural que protegeix el suc interior on es concentren les vitamines més sensibles al calor.
No deixis que passi l’estiu sense fer-li aquest regal al teu organisme. Al cap i a la fi, la millor medicina no sempre és amarga; a vegades té gust de brasa, de mar i de tradició ben feta. Ens veiem a la platja amb una canya de sardines a la mà?
A nosaltres ja se’ns fa la boca aigua només de pensar en la textura d’aquella primera sardina de maig. És hora de fer el salt a la nutrició intel·ligent i deixar-se cuidar pel Mediterrani.