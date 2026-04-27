Alejandro Sanz se ha abierto en canal en la entrevista que ha concedido a Jordi Évole, que ha conseguido titulares muy buenos de un artista internacional que no acostumbra a hablar tanto de su vida privada. ¿Una de las perlas? Cuando ha reconocido que estuvo a punto de tener una aventura con Shakira, pero que finalmente no pasó porque ella tenía pareja en el momento de más química entre ellos.

“Ella es una crack, en el trabajo es un 10. Y no digo que no hubiera feeling entre nosotros, pero en la época de La tortura ella salía con Antonio de la Rúa que era amigo mío… y yo también tenía pareja. Ahora casi lo agradezco porque tengo una amistad con ella que no me gustaría perder”, ha dejado caer. ¿Ya no hay tensión sexual entre ellos? “Por supuesto que no la hay y, repito, me alegro porque no me gustaría perderla por nada del mundo”, insiste.

Alejandro Sanz, entrevistado por Jordi Évole | La Sexta

¿A quién vota Alejandro Sanz?

El presentador ha querido que Alejandro Sanz le reconociera qué partido político vota, con una pregunta sobre el tema tras otra. El cantante no quería mojarse, teniendo en cuenta que no es “muy de política”. ¿Qué ha hecho? Usar el sarcasmo: “Ganará el PCM, el pan con mantequilla”. El periodista catalán no se quedó contento con esta respuesta, claro, y continuó interrogándolo. Al final, consiguió que el artista criticara a VOX: “Me alegra ver que los verdes no han subido mucho, estoy contento”.

Tampoco le gusta que se use la inmigración como un arma política: “Somos un país inmigrante, como todos los países tienen inmigrantes. Usarlo políticamente me parece mezquino… La mayoría de la gente aporta y se están perdiendo una serie de valores que nos guiaban como sociedad”.

Alejandro Sanz se sincera en una entrevista muy potente | La Sexta

El cantante se sincera sobre la fuerte depresión que ha sufrido

Alejandro Sanz ha hablado abiertamente de la depresión que ha sufrido en los últimos años. En una época determinada, el artista se vio incapaz de actuar: “Durante mucho tiempo no he podido relajarme ni disfrutar de las cosas. He estado en el pozo, un obstáculo muy duro de superar. Cuando bajaba del escenario y veía a la gente, sentía pánico y no quería ver a nadie”.

Ahora se encuentra mejor, pero no baja la guardia: “Cuando te pasa una vez, no creo que desaparezca del todo para siempre. Siempre, siempre y siempre sonrío y doy las gracias por despertarme. La vida es increíble si tienes la oportunidad de trabajar en lo que te gusta”, ha reiterado.