Jordi Évole rompió una regla de oro durante la emisión de su programa de este domingo, cuando recibió la invitación del escritor Juan José Millás para pasar un día en su casa de Asturias. Desde allí, el presentador bajó la guardia y terminó haciendo una confesión sobre su vida privada cuando no suele hacerlo nunca. Y es que no habló de sus problemas de salud, no, sino que sacó a la luz un detalle muy curioso de su divorcio.

Muchos quizás ni lo saben, pero Jordi Évole conoció en la Universidad a quien sería su esposa durante más de quince años. El catalán se casó con Esther Delgado en 2007, con quien tuvo un hijo al que llamaron Diego. Se sabe que decidieron separarse en algún momento entre 2019 y 2020, pero nunca ha revelado por qué ni ha explicado cómo es la relación que mantienen actualmente. Ahora, el periodista ha dado pistas sobre este tema.

El convidado ha logrado que el presentador hable de la vida personal | La Sexta

¿Qué ha explicado Jordi Évole sobre la separación de Esther Delgado?

La cuestión es que Millás estaba hablando sobre su divorcio, lo que comparó con la «ruptura de una frase»: «Se rompe una sintaxis que se había creado». En su caso, tenían un hijo de cuatro años cuando decidieron romper la relación y eso lo hizo todo aún más difícil: «Nosotros fuimos de la primera generación que se separó, era complicado y no había experiencia. ¿Cómo le explicas a un niño que los padres se separarán? Son momentos trágicos«.

Y fue entonces, cuando Jordi Évole le daba la razón, que el escritor le dio pie para que explicara algo sobre su caso personal: «Mira, yo todavía tengo libros míos en casa de mi ex«. Y el invitado le lanzó una pedrada: «Ah, ¿aún no te has ido del todo de casa?». Pero Jordi Évole no cayó en la trampa: «¿Me estás psicoanalizando tú a mí?«, dijo entre risas.

Jordi Évole ha hablado de su divorcio | La Sexta

«Tú montas esto de tres días de convivencia con el invitado para que la gente baje la guardia y le sacas el hígado, tienes que tener cuidado. Tenemos que defendernos un poco de ti porque, en una de estas, no sabes qué acabas diciendo», le reconoció Millás. Jordi Évole no dio más detalles sobre su separación, pero con la confesión que hizo parece que las cosas con ella no habrían terminado demasiado mal si no terminó de llevarse las cosas -y ella no las ha quemado-.

Actualmente, Jordi Évole mantiene una relación con Anna Gabriel, la exdiputada de la CUP. Ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, pero se han publicado fotografías y han salido a la luz testimonios que demuestran que tampoco es que se escondan.