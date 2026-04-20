Loquillo ha concedido una entrevista a Jordi Évole que ha servido para descubrir algunas de las malas decisiones que ha tomado o el problema de salud que sufrió cuando le diagnosticaron hepatitis con solo 8 años. El cantante de El Clot lleva casi cincuenta años actuando sobre los escenarios, toda una vida dedicada a la música a pesar de que nunca imaginó que acabaría pudiendo dedicarse profesionalmente. No tuvo unos inicios fáciles, ha reconocido en La Sexta: «Creé el personaje cuando tenía 17 años y actuaba en un cabaret de Las Ramblas. Era un chico que supuestamente no sabía cantar, que no tenía padrinos, que no era hijo de nadie… Las críticas iniciales fueron terroríficas, pero tengo una experiencia que la mayoría de artistas españoles no tienen«.

Su padre trabajaba de estibador en el puerto, un excombatiente republicano que fue represaliado y que fue encarcelado: «Vio los campos de concentración del sur de Francia… ¿Cómo no voy a tener este concepto de clase? Soy el hijo de un perdedor de la Guerra Civil. A mi familia le robaron su juventud». Loquillo todavía recuerda el barrio de su infancia, el que extraña porque ahora todas las ciudades se parecen: «Ahora todas parecen franquicias… ciudades mundiales europeas, nos hemos olvidado de nuestra gente, del comercio local… Me duele que cierren locales de conciertos en Barcelona donde antes empezaban las bandas».

¿Cómo ha sido la entrevista de Loquillo en La Sexta?

¿Qué relación ha tenido Loquillo con las drogas?

Loquillo solo tenía 8 años cuando le diagnosticaron hepatitis: «En la escuela les hicieron una revisión médica y usaron la misma aguja para todos los niños: “Cogí una hepatitis brutal… Mi tía me compró un pick-up y me lo dejó allí. No podían ni tocarme, entraban con un palo a ver si estaba vivo». De aquella soledad y los tres meses encerrado en la habitación nació la pasión por la música que le acabaría acompañando toda la vida: «La hepatitis me salvó de las drogas«.

Y es que el cantante reconoce que ha llegado a consumir «muchas» drogas y «de todo tipo»: «Este es otro sarampión que tienes que pasar, aunque hay algunos que no lo superan…». En ese momento, la heroína estaba muy relacionada con su generación y él mismo tiene amigos que cayeron en ella: «Se consumieron… Yo no consumí heroína por una buena razón pero sí que toqué la cocaína, como todos, porque estaba en todas partes«. Considera que no hacemos ningún favor a los jóvenes si no hablamos abiertamente de este tema, ya que acabarán encontrándolo.

El cantante del Clot se sincera sobre sus problemas | La Sexta

El secreto nunca contado de Cadillac Solitario

Jordi Évole se ha quedado boquiabierto cuando ha descubierto el secreto detrás del tema Cadillac Solitario, uno de los más exitosos de Loquillo. El presentador catalán, como tanta otra gente, siempre se imaginaba el coche de esta marca cuando la escuchaba y parece que, en realidad, no tiene nada que ver con eso. «No es un coche y, a veces, tienes que explicar que son todos aquellos sueños que nunca cumpliste. El compositor tuvo un 600, no un Cadillac. Es lo que había… No deja de ser una historia de un amor que no se ha conseguido y la ruptura», ha dicho dejando claro que el famoso Cadillac nunca existió.