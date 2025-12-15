Loquillo ha concedido una entrevista muy potente en Col·lapse de TV3 en la que ha defendido, de una manera bastante surrealista, su «defensa» de Cataluña. Le han acusado muchas veces de ser anticatalanista por las declaraciones incendiarias que ha llegado a hacer, pero él vuelve a negarlo y ahora en catalán y desde la televisión pública. Jordi González ha sido duro contra él en los momentos más tensos de la entrevista, que han divertido a los telespectadores. ¿La primera piedra? Recriminarle que no pisara la cadena desde hacía más de una década: «Me quedé encerrado en un camerino hace 13 años y no había salido desde entonces«.

Reconoce que habría estado encantado de volver antes, pero no quería ir a «programas de llevar buenos titulares al día siguiente» porque cree que tienes que ser «muy profesional» para hacer este tipo de programa: «Yo no me siento víctima de nada, pero sí que ha habido polémicas que lo único que han hecho es aumentar el número de entradas vendidas. O sea que los que intentan lo contrario se encuentran precisamente con lo que no quieren». «No me atacan solo a mí, por eso. ¿Cuántos años hacía que no venías tú a TV3?», lo ha contraatacado. Y el presentador se ha defendido ahora que trabaja para la cadena: «Sí, pero yo venía a Barcelona y si me invitaban a la tele venía«.

Loquillo muestra que tiene tatuado el escudo de Barcelona | TV3

Dice que si se fue a Madrid fue porque las compañías discográficas «desaparecieron de Barcelona» a principios de los años 80 y no por ningún otro motivo. De hecho, se ha justificado de muchas maneras: «La gente que piensa que soy anticatalán tiene un problema. No soy anticatalanista, estoy seguro. Mira, aquí llevo tatuado el escudo de Barcelona desde hace tiempo«, ha soltado en un momento cuando se ha levantado la camiseta y ha mostrado que, efectivamente, lo tiene tatuado. Él, que se crió en el barrio del Clot, asegura que lleva sus raíces en la maleta: «Voy por todo el mundo y siempre dicen que soy el artista catalán«, ha insistido con contundencia.

La anécdota más loca de Loquillo, con una bomba en el Clot

Una de las anécdotas que ha contado, cuando era un niño y un día se encontró una bomba que no estaba desactivada mientras jugaba al fútbol. La pelota cayó en un hoyo y, dentro, había una bomba de la Guerra Civil. Él, con 12 años, pensó que no pasaría nada si la cogía en brazos y la sacaba de allí: «Los niños empezaron a gritar y los mayores que pasaban por la Calle Aragón me decían que la soltara pero con mucho cuidado porque aquello era una bomba y podía explotar».

«Se me ocurrió la idea, como buen ciudadano, de ir a comisaría con la bomba. La gente estaba haciendo cola para el carnet de identidad y fueron huyendo de allí al verme con la bomba. Al pobre hombre de la puerta le dio de todo cuando me vio», ha recordado.

¿Qué ha dicho Loquillo sobre Catalunya y TV3 en la última entrevista en catalán?

«Yo estaba rodeado de policías, sudando, mientras me decían que no me moviera. Uno de los policías me la agarró por detrás porque a mí me pesaba mucho y ya no podían más, llamaron a mi padre. Vinieron los artificieros, que la desactivaron, y cuando vino mi padre lo felicitaron y a mí me aplaudieron«, ha proseguido en una historia que ha despertado mucha curiosidad.