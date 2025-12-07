Una remontada meritoria y una caída sonora. Eso es lo que se ha vivido este fin de semana en TV3, donde las audiencias televisivas de viernes y sábado han traído dos sorpresas: Zenit no estaba tan mal como parecía y la burbuja del éxito de Col·lapse de Jordi González se ha pinchado. Los datos oficiales que proporcionan los audímetros de la empresa Kantar, que miden la audiencia de las emisiones en el canal lineal –el tradicional, al margen de las plataformas–, se han conocido este domingo porque ayer, que era festivo, no se comunicaron. El Món ha tenido acceso hoy, por tanto, a las cifras de viernes y las de sábado. Y con estos datos se pueden contraponer la curva del programa presentado por Miki Núñez con la del espacio de Jordi González, de la productora La Manchester, de Ricard Ustrell.

Miki Núñez gana el pulso de las semifinales a ‘La voz’

Comenzando por el viernes, las cifras indican que, después de dos semanas desastrosas de caída en picado del talent show presentado por Miki Núñez, Zenit ha vuelto a ser líder del prime time de la noche con una cuota de pantalla del 9,4%, con 129,000 espectadores de media. No es para tirar cohetes, pero al menos las semifinales del concurso de la cadena de televisión pública catalana han derrotado a su competencia directa, La voz, que también elegía finalistas. Antena 3 no ha podido pasar del 5,9% de share con esta entrega de su concurso estrella, lo que es un auténtico batacazo. De hecho, sin embargo, este espacio nunca consigue liderar la audiencia en Catalunya.

Miki Núñez, presentador de ‘Zenit’, en TV3, en un momento del programa de este viernes, en el que ha recuperado el liderazgo / 3Cat

La semana pasada, cuando Zenit se estrelló con un triste 7% –después del ya bajo 8,9 del viernes 21 de noviembre–, la ganadora de la noche fue Telecinco con De Viernes, seguida de Cuatro con una película. Antena 3, con La voz, quedó en tercera posición, con solo dos décimas más que el talent show de TV3. El caso es que, sin recuperar la buena tónica de las primeras semanas –el 14 de noviembre había conseguido un 12,8% de cuota y la semana anterior había brillado en el estreno con un 15,5%–, Zenit remonta con las semifinales.

Sin la polémica, a Jordi González le cae ‘Col·lapse’

La historia de Col·lapse en las últimas semanas es completamente opuesta a la de Zenit. Esta temporada, con el veterano Jordi González como presentador, había comenzado muy bien, con un 15,4% de share en el primer programa. Una vez pasado el efecto novedad, había ido bajando, pero manteniéndose en buena posición, hasta que el 15 de noviembre hizo un pico de audiencia inédito, impulsado por la polémica de un tuit de promoción, que anunciaba que hablarían del juicio del caso Pujol, que estaba a punto de comenzar. El tuit equiparaba la caída del expresidente de la Generalitat a raíz de la confesión de la herencia con la huida de Juan Carlos de Borbón por sus líos fiscales. Con la expectación generada en las redes –aunque el tuit que encendió a muchos usuarios fue retirado y sustituido por otro menos sangrante–, Col·lapse hizo una cifra récord: 18,5% de cuota, con 249,000 espectadores de media.

El momento del programa ‘Col·lapse’ en el que se hizo un paralelismo entre Pujol y Juan Carlos I / 3CAT

La semana siguiente, sin embargo, ya se vio que había sido una flor de un día. A pesar de retener el liderazgo del sábado por la noche para TV3, Col·lapse cayó del 18,5% a un 11,7% el 22 de noviembre y un 11,8% el 29. Este sábado, sin embargo, ha llegado el golpe y Jordi González ha perdido el liderazgo, con un 9% raspado de cuota de pantalla y solo 116,000 espectadores de media.

Es especialmente humillante que lo haya cedido a un espacio sin gracia como La ruleta de la suerte, de Antena 3, que se ha llevado un inexplicable 10,8% y 159,000 espectadores. De hecho, tan extraño es este dato como el hecho de que Telecinco se haya estrellado con una película que es una apuesta segura cuando se acerca Navidad: Love Actually ha conseguido la atención de solo el 6,7% de los espectadores catalanes que miraban la televisión ayer por la noche. Quizás el hecho de que Filmin –con mucho predicamento en Catalunya, donde se creó– tenga este título británico icónico en portada estos días lo hace una elección fallida para la televisión lineal: quien lo quiera ver, ya lo ha visto o lo verá en la plataforma de Jaume Ripoll. Malos tiempos para la lírica, mala semana para Jordi González y un poco de aire para Miki Núñez.