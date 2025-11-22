Una nueva gala de Zenit y segunda gala temática de la temporada, esta vez dedicada al amor. Las propuestas musicales y los duetos querían invitar a los espectadores a una noche cálida y llena de confesiones picantes de los cantantes, pero el concurso de TV3 se ha desplomado en las audiencias este viernes. El resultado de las actuaciones ha sido divertido, con mucha variedad, mejorando los problemas técnicos de programas anteriores y a pesar de que en las redes han gustado bastante las diversas versiones que han hecho los concursantes, las audiencias caen de manera considerable. Con un 8,9% de share de media, pierden casi tres puntos respecto a la semana anterior, según datos de Kantar Media, la empresa encargada de la medición de audiencias en el ámbito estatal. El prime time se lo lleva el programa De viernes en Telecinco, que consiguió un sorprendente 10,6% de share y 110.000 espectadores de media con la visita de Isa Pantoja. Aún así, les pasó por delante una nueva emisión de La Voz que registró 9,6% de share y 109.000 espectadores de media. Eso sí, Zenit puede celebrar una victoria en cuanto a los espectadores de media, que registró 125.000.

La mecánica y el sistema de votaciones se ha mantenido respecto a la semana anterior y el presentador ha estado muy fresco y divertido con los concursantes, haciendo preguntas románticas y picantes sobre su vida sentimental. Una vez más desde el público de casa se debía seleccionar entre los cuatro duetos y los cuatro solistas quién de ellos les había gustado más para otorgarles cinco puntos extra en sus marcadores particulares, una novedad de la temporada que les puede ayudar a ganar posiciones dentro del ranking final y que ha movido algunos nombres. Esta semana los afortunados han sido el dueto formado por Cris Juanico y Ramon Mirabet con Si et quedes amb mi de Sopa de Cabra, y el solo de la Roser con That don’t impress me so much de Shania Twain también ha enamorado a los teleespectadores.

Estas han sido las actuaciones de la noche: ¿qué canciones han hecho ‘match’ con las generaciones del programa?

En cuanto a las actuaciones más votadas de la noche, ella ha elegido un tema en el que se la ha visto muy empoderada y con una propuesta muy chula. Como si fuera una aplicación de citas en directo, debía hacer match con algunos de los hombres del programa, con Miki Núñez incluido en el lote.

La propuesta de la Roser ha gustado mucho y ha sido divertida en ‘Zenit’ | 3Cat

Aunque se la ha visto un punto ahogada en algunos momentos de la interpretación, con el karaoke ha conseguido rascar un par de puntos más con una versión de Te estoy amando locamente de Las Grecas.

💋​❤️‍🔥​La Roser converteix el plató de #Zenit3Cat en un programa de cites! No et perdis la seva versió de “That don’t impress me much”, de Shania Twain.



▶️ Segueix la gala en directe a https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/oDgq0yjxqw — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

En cuanto al dueto de los chicos, Cris Juanico y Ramon Mirabet han triunfado con su versión de uno de los temas más románticos de Sopa de cabra y un coro en directo que ha redondeado la propuesta.

💛 No hi ha res més maco que una cançó d’amor en català, i així ens ho demostren el @crisjuanico i el @ramonmirabet_ cantant “Si et quedes amb mi” de @sopadecabra🕯️#Zenit3Cat



▶️ Segueix la tercera gala de “Zenit” en directe a https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/XCPD62xeqG — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

Ahora bien, ¿el momento del karaoke? Un caos total. Iban perdidos con la letra y no daban nota y frase a la vez. Aun así han podido rascar algún punto más gracias a los votos extra y los cinco puntos de los teleespectadores.

Chismorreo, confesiones y anécdotas picantes

Miki Núñez, a quien se le ha visto más cómodo dando conversación y charlando con los concursantes tenía una misión en esta noche temática: hacer preguntas y chismorrear un poco sobre la vida amorosa de los artistas. Una especie de cuestionario del amor le llevó a preguntar a Alfred García si sería capaz de tener una noche de pasión con alguna expareja, algo que él declinó muy elegantemente. Uno de los mejores momentos de la noche lo protagonizó Ramon Mirabet con una anécdota hilarante sobre una cita curiosa. Cuando tenía 23 años tenía una pareja de Estonia con quien fue a una boda donde coincidió con el ex de la novia. Al final su cita se convirtió en una sauna con muchos de los hombres invitados a la boda, desnudos, donde lo «azotaron con romero».

Ramon Mirabet explica una anècdota surrealista a ‘Zenit’ | 3Cat.

Los otros duetos y propuestas en solitario de la noche

En esta gala había cuatro duetos y cuatro actuaciones en solitario, a pesar de que uno de los solos se emitió grabado porque Lucrecia no pudo venir a la gala por motivos profesionales. De hecho, después de su actuación de uno de los temas más románticos de Serrat, Paraules d’amor, conectaron con ella desde Miami en una escena alocada. Para poder sumar puntos, Lucrecia tendrá un doble karaoke la próxima semana.

📝💕 Tant de bo poguéssim tornar a quan s’escrivien cartes d’amor i no xats pujats de to! La @lucreciaagua ens transporta a aquells temps amb una versió molt íntima i especial del “Paraules d’amor”, de Joan Manuel Serrat.#Zenit3Cat



▶️ https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/uBLwoaVZsd — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

Lucrecia ha estado presente en ‘Zenit’ a través de una videollamada | 3Cat

Uno de los mejores números de la noche lo protagonizó Alfred García con su versión particular de Días de verano de Amaral. Una propuesta más acústica acompañada de instrumentos de cuerda y con una de las voces más bonitas del programa.

❤️‍🩹❄️ Tot i el fred, l’@alfredgarcia ens porta a aquell amor d’estiu que va acabar quan va arribar el setembre amb una càlida versió de “Días de verano”, d’@amaraloficial.#Zenit3Cat



▶️ Segueix la gala en directe a https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/SQrLHcgXSF — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

«Una versión bonita y emotiva», «Me ha encantado», «Alfred siempre haciendo magia», «Qué bonito», han escrito algunos espectadores en X (antes Twitter). En el karaoke también recogió un puñado más de puntos con el mítico Superesmorza del Super3.

Jim y Txell Sust iniciaron la gala con Unchanted Love, una canción que también recuerda muchísimo algunas escenas de la película Ghost y que ha pasado de generación en generación. Jim ha demostrado una vez más la gran voz que tiene y ambas han coordinado muy bien la actuación. Además, con el karaoke del tema És superfort! han subido sus puntos.

💕👻 La @txellsust i la Jim s’ajunten a la gala 3 de #Zenit3Cat per cantar una d’aquelles cançons romàntiques que traspassen generacions: “Unchained melody”, de la pel·lícula “Ghost”.



▶️Segueix la gala en directe https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/64vvI2t2q4 — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

Los otros dos duetos de la noche han sido Diana Roig y Agustín con el tema Ai, aquells ulls tan negres del Dúo Dinámico en la versión en catalán que hicieron para La Marató de TV3. Él desafinó un poco, pero salvaron la actuación con la voz de ella. Ahora bien, la elección del karaoke ha sido un despropósito, aunque hay que admitir que no es nada fácil. La canción de Aitana y Zzoilo, Mon amour, tiene una letra que se canta casi como si fuera un rap y eso Agustín no lo pudo hacer del todo bien.

Agustín estaba muy perdido con la letra del karaoke en ‘Zenit’ | 3Cat.

Finalmente, Carla Frigo y Sicus Carbonell han debutado como dueto con la canción Quizás, quizás, quizás que ha sido la que ha recibido más puntos de la noche, un total de 94. Su versión del tema interpretado por Andrea Bocelli y Jennifer López ha sido una de las mejores, con coreografía, estilismo muy chulo y un tango en directo de Carla.

💕🔥 En Sicus Carbonell dels X i la @CarlaFrigo71897 dels Z s’atreveixen a ballar un tango amb “Quizás, quizás, quizás…”, d’Andrea Bocelli i Jennifer López. Quin numeràs!#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/Yru3HRDkEI — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

Más actuaciones solistas de la gala de ‘Zenit’

Además de Roser, Alfred y Lucrecia, Cesc Sansalvadó ha defendido en solitario la canción Moments de Manu Guix. Ha sido una de las mejores voces de la noche y eso ha conseguido que sume un total de 92 puntos, también gracias al triple 23 de los votos de las cuatro generaciones con el karaoke de El far del sud de Sopa de Cabra.

🥺 “Moments” inoblidables com els que ens fa viure @cescsansalvado cada cop que puja a l’escenari de #Zenit3Cat. Aquesta nit ha enamorat el públic del plató amb la seva versió de la cançó de @ManuGuix.



▶️ https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/X4dwIKClms — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

Así queda el ranking de ‘Zenit’ después de la tercera gala

Después de entregar los votos extra de la noche, los 5 puntos para Roser, Cris Juanico y Ramon Mirabet, el ranking se ha actualizado también con los votos del público de plató. En la categoría de los boomers continúa a la cabeza Cris Juanico con 285 puntos. En la generación X hay un movimiento y Roser se pone en primera posición con 281 puntos. La generación Y continúa con el mismo líder, Cesc con 282 puntos y finalmente los tres jóvenes de la generación Z se mantienen muy cerca con Alfred con 284 puntos, Carla Frigo con 281 y Jim en el bronce con 275 puntos.

Así ha quedado el ranking de ‘Zenit’ después de la tercera gala | 3Cat

Una tercera gala que se estrella en las audiencias aunque ha mejorado los problemas técnicos que habían marcado el estreno de la nueva temporada. Por ahora, habrá que esperar para la próxima gala, que tal como ha avanzado el presentador, volverá a ser temática dedicada a solo canciones de fiesta.