TV3 emitirá esta noche de viernes un nuevo programa de Zenit, la segunda gala que tendrá una temática concreta. Ahora que bajan las temperaturas y que salir a la calle por la noche es casi un deporte de supervivencia para combatir el frío, será muy bueno disfrutar de unas horas de sofá, manta y romanticismo. Zenit prepara una gala temática dedicada al amor, después de la semana anterior en que los artistas interpretaron canciones de bandas sonoras de películas. Ahora, ya se sabe qué temas interpretarán, las parejas y los artistas que estarán solos ante el peligro. ¿Qué han elegido y qué podrán ver los espectadores a partir de las 22:05 h?

Una gala dedicada al amor

La semana anterior los protagonistas de Zenit pudieron disfrutar de una noche de lo más divertida, además de ser la primera gala temática dedicada al cine. El resultado fue muy completo y las audiencias respondieron de manera correcta, con un 12,8% de share de media y manteniendo el liderazgo de la noche. Hubo mejoras, como el esfuerzo de Miki Núñez por dar conversación a los concursantes y momentos hilarantes como Lildami vestido de vendedor de palomitas.

Tercera gala de "Zenit": una noche romántica con un reparto dedicado al amor



Viernes, a las 22.05, en TV3 y en la plataforma 3Cat

▶️ https://t.co/fAaaKichsM

📲 #Zenit3Cat pic.twitter.com/22z46CQ229 — 3Cat (@som3cat) November 21, 2025

Esta noche, sin embargo, el romanticismo tomará protagonismo con una gala donde no faltarán los corazones, de todo tipo y tamaño, y colores predominantes como el rojo o el rosa.

El amor estará muy presente esta noche en ‘Zenit’ | 3Cat

Las parejas y las canciones de esta semana en ‘Zenit’

Ya se conocen las canciones y los duetos que formarán parte de esta gala tan romántica. Habrá concursantes que jugarán solos y otros que formarán duetos de lo más tiernos y especiales. Cesc Sansalvadó ha elegido la canción Moments de Manu Guix, un tema muy especial con una letra potente que puede versionar de manera muy chula. El primer dueto de la noche lo forman Ramon Mirabet y Cris Juanico, un boomer y uno de la generación Y que interpretarán Si et quedes amb mi de Sopa de Cabra.

Lucrecia ha elegido una canción preciosa que no podría ir más de la mano con la temática de la gala: Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat. Los otros dos artistas que actuarán en solitario son Alfred García con Dias de verano de Amaral -aunque ahora el verano quede muy lejos- y Roser, de la generación X, que se atreve con el tema de Shania Twain, That don’t impress me much.

Habrá cuatro duetos esta noche

Además de la pareja formada por Ramon Mirabet y Cris Juanico, habrá tres duetos más. Txell Sust y Jim han elegido la canción Unchained Melody de The Righteous Brothers. Agustín y Diana Roig se trasladan al icónico Dúo Dinámico, que el pasado mes de agosto tuvo que despedirse de Manuel de la Calva, uno de sus integrantes, y cantarán la versión de Ai, aquells ulls tan negres. Finalmente, uno de los duetos más curiosos y sorprendentes lo forman Sicus Carbonell con Carla Frigo con el mítico tema Quizás, quizás, quizás en la versión de Andrea Bocelli y Jennifer López.

La Jim y Txell Sust forman uno de los duetos de la noche en ‘Zenit’ | 3Cat

¿Conseguirán hacer match con el público y los televidentes? Por el momento ya está todo preparado para vivir una noche llena de amor y propuestas musicales en Zenit, a partir de las 22:05 h en directo en TV3 y la plataforma 3Cat.