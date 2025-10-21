Miki Núñez se ha convertido en una de las caras habituales de TV3. El joven de Terrassa saltó a la fama gracias a Operación Triunfo 2018 y desde entonces ha pasado por varios programas de la televisión pública catalana como Eufòria o Zenit. La temporada anterior también pasó por uno de los reportajes más personales que ha compartido, Sempre (im)perfectes, en el que dio detalles de sus problemas personales y el trastorno de conducta alimentaria que lo ha acompañado desde pequeño. Ahora, ha pasado por el plató del programa Ho he superat con Xantal Llavina, un espacio donde se ha sincerado sobre este tema y ha abordado cómo se sentía después de salir de la Academia de OT.

Miki Núñez reflexiona sobre su trastorno de conducta alimentaria

El punto de partida del programa es tratar aquellos aspectos que los famosos han podido superar, pero ¿qué ha superado el artista catalán? Respecto a su trastorno de conducta alimentaria, indica que hay cosas que no se terminan de superar, pero que «aprendes a convivir con ellos». «Desde que tengo uso de razón, mis recuerdos de la infancia son de vergüenza, de no querer cambiarme en el vestuario de fútbol, no querer ir a la playa porque tenía que ir sin camiseta…», explica.

Desde siempre se había comunicado con sus padres, pero la primera vez que lo contó fue después de dejarlo con su primera pareja. «Pensé que nadie me querrá porque soy gordo y leo», confiesa. En ese momento se dio cuenta de que había algo que no iba bien, que sus pensamientos sobre querer vomitar la comida para así no engordar no eran correctos. Ahora, sin embargo, explica que ya no es un trastorno de conducta como tal, sino que padece dismorfia corporal, que es ver en el espejo una imagen que no coincide con la realidad. Sea como sea, declara que ha mejorado, sobre todo con la ayuda de su psicólogo, pero es un proceso que continúa luchando día a día.

La ansiedad después de ‘Operación Triunfo’

Desde que explicó sus problemas de manera pública, su imagen ha sido un referente, también para poder verbalizar un problema que afecta de manera transversal a muchas personas. «Después de empezar a explicarlo tuve la conversación profunda con mis padres». Ahora bien, el TCA no es el único problema que ha abordado. «Para mí la mente es mi peor enemiga, es horroroso, cada noche antes de ir a dormir tiemblo por la ansiedad», explica el cantante. La exposición pública que adquirió después de salir de la Academia de OT fue un aliciente para que la angustia y la ansiedad comenzaran a estar más presentes en su vida.

«Yo salgo de OT cuando tengo 22 años y es el momento en que vuelvo a ir al psicólogo. Me doy cuenta de que algo no va bien, empiezo a faltarme el aire, empiezo a tener insomnio, a estar de mal humor… Obviamente, hay un detonante que es la presión de ser conocido, pero mi psicólogo me dijo que la ansiedad es como un vaso que toda la vida has ido llenando y el hecho de estar presente en muchas casas hizo que el vaso se terminara de llenar del todo», confiesa. Todo ello, una entrevista muy personal que se puede recuperar en la plataforma 3Cat y permite conocer los detalles más personales de este carismático cantante tan querido en Cataluña.