El ‘Zenit’ de TV3 desde dentro: todos los secretos del equipo de vestuario

TV3 emitirá, este viernes, otra gala de Zenit. El concurso musical que enfrenta a las diferentes generaciones se acerca a la gran final y, desde la cadena, quieren que sus fans puedan conocer algunos detalles de su funcionamiento. ¿Cómo es, por ejemplo, el trabajo que realiza el equipo de vestuario del programa? La reportera Carla Rubio ha seguido, día a día, a Mariona Mas. ¿Cómo eligen los outfits de los concursantes, por ejemplo? La hemos visto colarse en una reunión previa y también ha podido husmear en la sala de las modistas.

En un vídeo muy divertido, podemos curiosear cómo preparan los diferentes looks de la semana. Deben tener en cuenta la decoración de cada actuación, los cromas, la canción que interpretan… Y, después de hacer las diferentes propuestas para cada uno, llega la prueba de vestuario en la que deciden si realmente les queda bien o no. Ha sido gracioso, por ejemplo, ver la pared en la que el equipo tiene impresas las fotos de cada propuesta. ¿Han dado el visto bueno a ese conjunto estilístico? Colocan un gomet verde.

De todos los cantantes, según ha dicho, el más tiquismiquis con el tema de la ropa es Ramon Mirabet. Precisamente para él estaban confeccionando un traje amarillo, por lo que hemos podido ver, pero en ese momento aún no sabían qué saldría de aquello: “Ramon es muy intenso, sí”, ha dicho la encargada de vestuario entre bromas.

👚🧷👗 Qui decideix els looks de "Zenit"? D’on surt tota la roba? Què passa si el vestuari falla durant la gala? La Carla Rubio no se separarà de la Mariona de vestuari fins a descobrir-ho.#Zenit3Cathttps://t.co/cwzd3stXCJ — 3Cat (@som3cat) December 3, 2025

Los secretos del equipo de vestuario del programa | Youtube

¿Cómo deciden qué ropa llevará cada concursante de Zenit?

En esta persecución, la reportera también ha sido testigo de algunos de los problemas con los que se encuentra el equipo de vestuario cada semana. ¿Algunos problemas en directo con los que se han encontrado? Por ejemplo, la última gala cuando Alfred García necesitó que le ayudaran en directo porque había comenzado a sudar mucho y no quedaba estético que se vieran las manchas bajo las axilas: “Tuvimos que hacer malabares para que saliera de plató sin que se viera en antena y, rápidamente, comenzamos a secarle las axilas. Una vez hecho, de vuelta para adentro”.

Estaban grabando el día de viernes cuando, de repente, veían a la jefa de vestuario muy nerviosa porque a Sicus Carbonell se le había roto la camisa en directo: «La camisa de Sicus se ha abierto de arriba abajo y hemos tenido que coserla justo antes de salir. Y ahora se ha puesto creativo y dice que quiere esta chaqueta que no tenía que llevar porque quiere quitársela en medio de la actuación«, decía la jefa de vestuario desesperada. El momento de la gala es muy intenso para ella, ya que deben aprovechar los momentos de publicidad o en los que se ven los vídeos resumen de la semana para entrar rápidamente al plató a hacer los últimos retoques sin que las cámaras las enfoquen. Cuando termina cada actuación, una trabajadora se encarga de llevarse toda la ropa de los bailarines y ponerla a lavar: «Tenemos una lavadora y una secadora aquí mismo».

Decidir los looks de los concursantes de Zenit no es fácil | Youtube

También han compartido con los televidentes algunos secretos del funcionamiento de este espacio. Ha hecho gracia que la responsable comente que los miércoles envían un camión hacia el plató con toda la ropa seleccionada, pero que siempre se terminan dejando algo y es ella quien lo tiene que llevar en su coche al día siguiente: «También hay veces que, el mismo viernes de la gala, tenemos que terminar de llevar cosas allá».