El ‘Zenit’ de TV3 des de dins: tots els secrets de l’equip de vestuari

TV3 emetrà, aquest divendres, una altra gala de Zenit. El concurs musical que enfronta les diferents generacions s’apropa a la gran final i, des de la cadena, volen que els seus fans puguin conèixer alguns detalls del seu funcionament. Com és, per exemple, la feina que fa l’equip de vestuari del programa? La reportera Carla Rubio ha seguit, dia a dia, la Mariona Mas. Com escullen els outfits dels concursants, per exemple? L’hem vist colar-se a una reunió prèvia i també ha pogut ficar el nas a la sala de les modistes.
En un vídeo molt divertit, podem tafanejar com preparen els diferents looks de la setmana. Han de tenir en compte la decoració de cada actuació, els cromes, la cançó que interpreten… I, després de fer les diferents propostes per a cadascú, arriba la prova de vestuari en què decideixen si realment els queda bé o no. Ha fet gràcia, per exemple, veure la paret en què l’equip té impreses les fotos de cada proposta. Que han donat l’ok a aquell conjunt estilístic? Hi col·loquen un gomet verd.
De tots els cantants, pel que ha dit, el més tiquismiquis amb el tema de la roba és el Ramon Mirabet. Precisament per a ell estaven confeccionant un vestit groc, pel que hem pogut veure, però en aquell moment encara no sabien què en sortiria d’allò: “El Ramon és molt intens, sí”, ha dit l’encarregada de vestuari entre bromes.
👚🧷👗 Qui decideix els looks de "Zenit"? D’on surt tota la roba? Què passa si el vestuari falla durant la gala? La Carla Rubio no se separarà de la Mariona de vestuari fins a descobrir-ho.#Zenit3Cathttps://t.co/cwzd3stXCJ— 3Cat (@som3cat) December 3, 2025
Com decideixen quina roba durà cadascun dels concursants de Zenit?
En aquesta persecució, la reportera també ha estat testimoni d’alguns dels problemes amb els que es troba l’equip de vestuari cada setmana. Alguns problemes en directe amb els que s’han trobat? Per exemple, l’última gala quan l’Alfred García va necessitar que l’ajudessin en directe perquè havia començat a suar molt i no quedava estètic que es veiessin les taques sota les aixelles: “Vam haver de fer malabars perquè sortís de plató sense que es veiés en antena i, ràpidament, vam començar a eixugar-li les aixelles. Un cop fet, cap a dins una altra vegada”.
Estaven gravant el dia de divendres quan, de sobte, veien la cap de vestuari molt nerviosa perquè al Sicus Carbonell se li havia trencat la camisa en directe: “La camisa del Sicus s’ha obert de dalt a baix i hem hagut de cosir-la tot just abans de sortir. I ara s’ha posat creatiu i diu que vol aquesta jaqueta que no havia de dur perquè vol treure-se-la en mig de l’actuació“, deia la cap de vestuari desesperada. El moment de la gala és molt intens per a ella, ja que han d’aprofitar els moments de publicitat o en els que es veuen els vídeos resum de la setmana per entrar ràpidament a plató a fer els últims retocs sense que les càmeres les enfoquin. Quan acaba cada actuació, una treballadora s’encarrega d’emportar-se tota la roba dels ballarins i posar-la a rentar: “Tenim una rentadora i una secadora aquí mateix”.
També han compartit amb els teleespectadors alguns secrets del funcionament d’aquest espai. Ha fet gràcia que la responsable comenti que dimecres envien un camió cap al plató amb tota la roba seleccionada, però que sempre s’acaben deixant alguna cosa i és ella qui ho ha de portar amb el seu cotxe l’endemà: “També hi ha vegades que, divendres mateix de gala, hem d’acabar de portar coses cap allà”.