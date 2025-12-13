Zenit ja ha triat els quatre artistes que representaran la seva generació en la gran final del programa. La segona semifinal ha portat una nova tanda de duels en què els concursants han hagut d’interpretar cadascú una versió del mateix tema per intentar aconseguir els punts del públic de plató i els cinc punts extra que es recullen dels vots que pot fer l’audiència des de casa. La setmana anterior amb la primera semifinal els participants van sorprendre amb propostes molt xules, posades en escena eurovisives i una classificació que encara podia capgirar els marcadors per fer-se amb una de les quatre places de la final.
I com ha estat l’audiència del programa? La setmana passada van recuperar el lideratge amb una quota de pantalla del 9,4%, i 129.000 espectadors de mitjana. Aquest divendres el programa es manté en la mateixa línia, un 9,3% de quota de pantalla i 137.000 espectadors de mitjana, però perd el lideratge i cau darrere de La Voz, que l’ha superat amb un 11,1% de share.
Així han estat les actuacions de la nit: qui ha guanyat cada duel?
La mecànica de la segona semifinal ha estat la mateixa que la primera: els artistes s’enfrontarien en un duel per defensar dues propostes molt diferents d’una mateixa cançó. L’objectiu? Aconseguir sorprendre l’audiència i el públic i poder acostar-se a la màxima puntuació per intentar moure la classificació. La nit ha començat amb molt bon nivell tenint en compte que el Ramon Mirabet i la Carla Frigo tenien un repte potent: adaptar dues versions de Billie Jean de Michael Jackson. El Ramon ha optat per una versió xula, més similar a l’original i, això sí, sense el clàssic moonwalk de Michael Jackson tot i que ell n’és tot un mestre.
🌡️🔥Som nosaltres o fa molta calor, tot d'una? @ramonmirabet_ fa la seva actuació més "hot" del programa cantant "Billie Jean", de Michael Jackson. Serà el seu costat més seductor, el que el portarà a ser finalista?
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/omML6JRHlN
En el cas de la jove catalana, ha convertit el plató de Zenit en una festa rockera espectacular. Visuals amb foc de fons i ella vestida amb un look molt original i que recorda la inspiració de l’àlbum BAD de Michael Jackson, ha agradat molt. A més a més, vocalment se l’ha sentit molt segura i potent.
🎤🎸Tant et fa un TikTok com et canta un rock mètal! La @CarlaFrigo71897 s'ho juga tot amb una versió mètal de "Billie Jean", de Michael Jackson. Aquesta segur que no us l'esperàveu!
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/uN9yOBptdU
Això com s’ha traslladat en els punts? El Ramon ha aconseguit 88 punts dels vots del públic a plató i la Carla 87. Amb els vots dels teleespectadors, el Ramon ha sumat 5 punts més i guanya el primer duel de la nit amb un total de 93.
La segona cançó que ha passat per Zenit ha estat un dels himnes d’Oques Grasses, Sort de tu. Cris Juanico i Roser havien d’intentar presentar una versió original d’aquest tema tan estimat pels fans de la banda, que el pròxim 2026 s’acomiadaran dels escenaris. Cris Juanico ha optat per una versió amb més ritme tot i que vocalment ha estat una mica fluix.
💥🥇 Es mantindrà al cim dels Boomers o es quedarà a les portes de la final? @crisjuanico defensa el seu podi amb una versió swing de "Sort de tu", d'Oques Grasses, que no et podràs treure del cap.
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/s2ZJD1qcZf
La Roser, en canvi, ha convertit el plató en una platja amb tovalloles, cadires, pilotes inflables i un outfit molt curiós digne de la Katy Perry. La seva versió recorda a una cançó de l’estiu que podries sentir fent un vermut al bar i sembla que a l’audiència els ha agradat.
🩱☀️La Roser ve disposada a deixar-se la pell per una plaça a la final. La líder dels X s'enfronta al líder dels Boomers amb una versió molt estiuenca de "Sort de tu", d'Oques Grasses, amb un estil ben festiu.
#Zenit3Cat
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/mFr4k4gjH2
I qui ha guanyat el duel? El Cris s’ha endut 86 punts i la Roser 89, però els vots extra dels teleespectadors han donat la victòria al Cris Juanico amb un total de 91 punts.
La Diana aconsegueix la nota més alta de la temporada
Després d’aquesta actuació tan festiva, ha estat el torn de l’Alfred García i la Diana Roig. El jove del Prat de Llobregat era el líder a la classificació de la generació Z i per mantenir-se, ha optat per una versió intimista del clàssic Smells like teen spirit de Nirvana. Amb un piano de fons i la seva veu, la seva proposta ha estat molt bé, però no tenia res a fer amb el xou que ha organitzat la seva rival.
🎙️🌪️L'@alfredgarcia ja va dir que ell havia vingut a guanyar, i això és el que pretén versionant el hit de Nirvana "Smells like teen spirit". La seva actuació és tan encisadora que quan acabi voldràs que torni a començar.
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/qV8TWuEh0H
La Diana ha triomfat amb una versió de cabaret, vestida completament com aquesta moda de finals dels anys 20, coreografia, ballarins i una posada en escena que ha deixat l’audiència bocabadada.
☎️📞 Sí? Digui? @dianargus, et truquen de Broadway! Els hem dit que estàs molt ocupada convertint "Smells like teen spirit", de Nirvana en un showstopper de musical, però que ja poden començar a produir "El cabaret de Diana Roig".
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/WCpOUvJriI
“La Diana és la millor amb diferència”, “Espectacular”, “Fantàstica”, han escrit a X (abans Twitter). Per tant, els vots s’han inclinat cap a la Diana Roig, que ha aconseguit 98 punts contra l’Alfred, que n’ha fet 90. La Diana també ha sumat els punts extra de casa fent un total de 103, la nota més alta de la temporada, tal com ha explicat Miki Núñez. La part més emotiva de la gala? L’homenatge de l’Alfred a Robe Iniesta, líder de la banda Extremoduro que ha mort aquesta setmana.
La Lucrecia i el Sicus Carbonell havien de presentar dues versions d’un dels temes de l’any: Baile inolvidable de Bad Bunny. L’estrella dels Lunnis ha optat per una proposta ballable de salsa tot i que la instrumental era ben bé igual a l’original.
🌺🌼La @lucreciaagua és el nostre ball inoblidable o, més ben dit, la nostra salsa inoblidable. Però aconseguirà guanyar a en Sicus amb la seva versió salsera de "Baile inolvidable", de Bad Bunny? Què en penseu?
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/Jz5oDRCJGb
D’altra banda, el Sicus ha convertit el tema en una versió de rumba catalana molt xula amb una parella de ballarins que han posat la cirereta a l’actuació.
🤵✨ Els convidats van marxant, els nuvis comencen a recollir, però la festa segueix quan Sicus treu la guitarra per tocar "Baile inolvidable", de Bad Bunny. No et perdis la seva actuació a l'últim cara a cara!
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/opGEcJyrfC
La parella d’artistes ha aconseguit el mateix nombre de vots, 89, però els cinc punts extra de casa han donat la victòria al Sicus amb total de 94 punts.
La Jim i el Cesc Sansalvadó han portat dues versions molt diferents d’un mateix tema. El mític California dreamin de The Mamas & The Papas. Ell ha optat per una versió d’estil country com si fos una actuació al metro, amb una veu molt xula.
🚊🎤Pròxima parada: @cescsansalvado! El Cesc torna als seus inicis: el metro! Així que si no vas tenir la sort de trobar-te'l per la línia verda, ara el pots veure cantant "California Dreamin'", de The Mamas & The Papas.
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/i6UMzGIrDU
En el cas de la Jim, un cop més ha lluït la seva veu potent amb una versió rockera i un estilisme que ha estat clau per arrodonir la seva proposta i que també ha agradat molt.
🤘🔥La Jim rockera arriba finalment a "Zenit"! Ella no estava disposada a marxar sense mostrar el seu estil i ho ha fet versionant "California Dreamin'", de The Mamas & The Papas.
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/pFVcsbQtLH
El duel l’ha guanyat el Cesc amb un total de 97 punts per davant dels 94 que ha aconseguit la Jim.
L’última batalla de la nit l’han protagonitzat la Txell Sust i l’Agustín Ramírez. El seu tema era un clàssic que forma part de més d’una generació: Sense tu de Teràpia de Shock. La Txell ha optat per una versió de jazz amb una guitarra de fons.
💫🎹 La @txellsust no pot viure sense la música, i "Zenit" no podria viure sense la Txell. Molt atents a la seva actuació, perquè pot colar-se a la final versionant "Sense tu", de Teràpia de Shock, amb un canvi d'estil molt radical.
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/T6KFhB9cuA
En el cas de l’Agustín ha triat una versió molt semblant a l’original, amb ballarins fent voltes i ell ha estat correcte, però no és la seva millor actuació dins el programa.
😢✨ Per desgràcia, tots pensem en algú quan sona "Sense tu", de Teràpia de Shock. L'Agustín Ramírez s'emociona més que mai versionant-la i la dedica a un dels seus vells amics.
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/xkzLm9ELOd
Els punts han donat la victòria a la Txell, que primer ha aconseguit 86 per darrere dels 88 de l’Agustín. Amb els punts dels teleespectadors ha arribat als 91 punts. Ara bé, com ha quedat la classificació final i qui són els finalistes?
Els resultats de la classificació final de ‘Zenit’
La classificació del programa podia patir canvis després dels punts que han sumat aquesta setmana i això s’ha traduït en alguns moviments inesperats. Pel que fa a la generació dels boomers, el Cris Juanico estarà a la final després de sumar 550 punts per davant de la Lucrecia i l’Agustín.
Pel que fa a la generació X, hi ha hagut un empat entre el Sicus i la Txell amb 549 punts, però la representant que estarà a la final serà la Roser amb 552 punts.
La gran sorpresa ha estat a la generació Y. La classificació provisional posava el Cesc Sansalvadó com a líder de la generació, però després dels més de 100 punts que ha sumat, la Diana s’ha posat al capdavant amb un total de 564 punts, un més que el Cesc.
Finalment, l‘Alfred García ha mantingut el lideratge de la generació Z amb 565 punts, per davant de la Jim que en té 556 i la Carla Frigo amb 549.
‘Zenit’ perd el lideratge i cau per darrere de ‘La Voz’
La setmana anterior Zenit havia aconseguit recuperar el lideratge, però la segona semifinal, tot i fer un molt bon 9,3% de quota de pantalla i 137.000 espectadors de mitjana, ha quedat per darrere de l’emissió de La Voz, segons les dades de Kantar Media, l’empresa encarregada de mesurar les audiències en l’àmbit estatal. El concurs musical ha aconseguit un 11,1% de quota de pantalla i 117.000 espectadors. Les altres cadenes, però, han quedat per darrere d’ambdós concursos musicals. El programa De Viernes a Telecinco ha aconseguit un sorprenent 9,1% de share i 96.000 espectadors de mitjana. La pel·lícula de La 1 del cicle dedicat a James Bond i el film Skyfall ha registrat un 7,1% de share i 97.000 espectadors de mitjana. Sigui com sigui, només queda un programa per saber qui serà el guanyador, que es decidirà entre el Cris Juanico, la Roser, la Diana i l’Alfred.