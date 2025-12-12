El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Tornen les batalles a ‘Zenit’: com serà la segona semifinal?
Abril Rocamora
12/12/2025 11:28

Zenit s’acosta a la seva gran final, però els artistes encara hauran de superar una prova més: la segona ronda de duels. La setmana anterior els representants de les diverses generacions van jugar les seves cartes en una gala sorprenent amb posades en escenes eurovisives, maquillatges impactants i versions molt originals. Les batalles continuen i ja se sap com serà la temàtica, els duels i quines cançons interpretaren els artistes.

Aquests són els temes que sonaran en la segona semifinal de ‘Zenit’

Qui aconseguirà una de les quatre places per a la gran final de Zenit? La classificació encara es pot moure i hi ha marge per a sorpreses. En tot cas, tindran una nova oportunitat per demostrar que són les veus més potents de la seva generació. Quins duels podrem veure aquesta nit a TV3? L’Alfred García continua líder de la generació Z i aquesta setmana intentarà fer doblet de victòria enfrontant-se a la Diana Roig. Què cantaran? Un dels temes més coneguts de Nirvana, Smells like teen spirit.

La segona batalla la protagonitzen la Jim i el Cesc Sansalvadó. En el seu cas, ens n’anem a The Mamas & The Papas amb la cançó California Dreamin, un temes que segurament no podran deixar de taral·lejar.

La Jim i el Cesc Sansalvadó competiran en els duels de 'Zenit' | 3Cat
Els duels continuaran amb un dels temacles de Michael Jackson, Billie Jean, sota les veus de la Carla Frigo i el Ramon Mirabet. També hi haurà espai per a la música urbana més actual. El Baile Inolvidable de Bad Bunny serà el repte que hauran de superar la Lucrecia i el Sicus Carbonell. Veurem una mica de salsa a la pista?

La Lucrecia i el Sicus Carbonell competiran en un duel a 'Zenit' | 3Cat.
La música catalana serà protagonista amb dues propostes molt estimades a Catalunya. Sort de tu, d’Oques Grasses, que el pròxim any s’acomiadaran dels escenaris, serà la cançó que hauran d’interpretar en una batalla el Cris Juanico i la Roser. Finalment, el tema més identificatiu de Teràpia de Shock, Sense Tu, -i banda sonora de Polseres Vermelles-, serà el repte que hauran de defensar la Txell Sust i l’Agustín Ramírez.

Qui creuen que seran els finalistes de ‘Zenit’?

Els concursants també es mullen i se sinceren sobre qui creuen que seran els finalistes d’aquesta nova edició del concurs musical de 3Cat. En un vídeo compartit a l’Instagram de 3Cat, els artistes donen alguns noms. La Diana Roig creu que passarà a la final Cris Juanico, el Cesc, té dubtes entre la Roser i la Txell i, la quarta plaça seria per a l’Alfred, tot i que “tot pot canviar”.

Qui creuen que serà finalista de cada generació? | Instagram
El Cesc Sansalvadó de la generació Y també coincideix amb alguns noms: l‘Alfred, el Ramon Mirabet, la Roser i Cris Juanico, que és “el seu favorit”. La Txell ho té “claríssim” i per a ella els seus finalistes són l’Alfred, el Ramon, la Roser i Cris Juanico. Qui aconseguirà passar a la gran final? La resposta aquesta nit a TV3 i la plataforma 3Cat.

