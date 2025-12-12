Zenit s’acosta a la seva gran final, però els artistes encara hauran de superar una prova més: la segona ronda de duels. La setmana anterior els representants de les diverses generacions van jugar les seves cartes en una gala sorprenent amb posades en escenes eurovisives, maquillatges impactants i versions molt originals. Les batalles continuen i ja se sap com serà la temàtica, els duels i quines cançons interpretaren els artistes.
Aquests són els temes que sonaran en la segona semifinal de ‘Zenit’
Qui aconseguirà una de les quatre places per a la gran final de Zenit? La classificació encara es pot moure i hi ha marge per a sorpreses. En tot cas, tindran una nova oportunitat per demostrar que són les veus més potents de la seva generació. Quins duels podrem veure aquesta nit a TV3? L’Alfred García continua líder de la generació Z i aquesta setmana intentarà fer doblet de victòria enfrontant-se a la Diana Roig. Què cantaran? Un dels temes més coneguts de Nirvana, Smells like teen spirit.
La segona batalla la protagonitzen la Jim i el Cesc Sansalvadó. En el seu cas, ens n’anem a The Mamas & The Papas amb la cançó California Dreamin, un temes que segurament no podran deixar de taral·lejar.
Els duels continuaran amb un dels temacles de Michael Jackson, Billie Jean, sota les veus de la Carla Frigo i el Ramon Mirabet. També hi haurà espai per a la música urbana més actual. El Baile Inolvidable de Bad Bunny serà el repte que hauran de superar la Lucrecia i el Sicus Carbonell. Veurem una mica de salsa a la pista?
La música catalana serà protagonista amb dues propostes molt estimades a Catalunya. Sort de tu, d’Oques Grasses, que el pròxim any s’acomiadaran dels escenaris, serà la cançó que hauran d’interpretar en una batalla el Cris Juanico i la Roser. Finalment, el tema més identificatiu de Teràpia de Shock, Sense Tu, -i banda sonora de Polseres Vermelles-, serà el repte que hauran de defensar la Txell Sust i l’Agustín Ramírez.
Qui creuen que seran els finalistes de ‘Zenit’?
Els concursants també es mullen i se sinceren sobre qui creuen que seran els finalistes d’aquesta nova edició del concurs musical de 3Cat. En un vídeo compartit a l’Instagram de 3Cat, els artistes donen alguns noms. La Diana Roig creu que passarà a la final Cris Juanico, el Cesc, té dubtes entre la Roser i la Txell i, la quarta plaça seria per a l’Alfred, tot i que “tot pot canviar”.
El Cesc Sansalvadó de la generació Y també coincideix amb alguns noms: l‘Alfred, el Ramon Mirabet, la Roser i Cris Juanico, que és “el seu favorit”. La Txell ho té “claríssim” i per a ella els seus finalistes són l’Alfred, el Ramon, la Roser i Cris Juanico. Qui aconseguirà passar a la gran final? La resposta aquesta nit a TV3 i la plataforma 3Cat.