TV3 es prepara per a la gran final de Zenit i, per anar obrint boca, han emès la primera de les semifinals. Amb un ring i el micròfon de sostre típics de les batalles, han ofert els primers cara a cara de la història del programa. Dos artistes, una cançó, dues versions diferents i un sol guanyador. Era una aposta arriscada, ja que era fàcil que acabés sent repetitiu sentir el mateix tema dues vegades seguides. Ara bé, ho han salvat molt gràcies a l’originalitat de les versions -i que les actuacions fossin més curtes-. Els artistes se l’havien de portar al seu terreny i ha fet gràcia que la gent de casa hagués de votar a un o l’altre perquè això fomentava la rivalitat entre ells. A més a més, la part d’entregar els punts ha estat més àgil que en els anteriors programes i això s’ha agraït.
La Jim i el Cris Juanico han estat els primers a provar sort en aquest tipus d’actuacions. El resultat han estat dues versions molt diferents del Viure sense tu d’Antonia Font. Mentre que ell ha triomfat amb la seva vena boomer en menorquí, la guanyadora d’Eufòria li ha donat la volta i ha sorprès amb una proposta més ballable que no tenia res a veure amb la del rival. El públic de plató ha preferit la versió de la Jim, ja que ha obtingut sis punts més. Ara bé, els cinc punts extres dels teleespectadors han estat per a ell i s’hi ha acabat apropat. 89 punts per a ella, 88 per a ell en un primer duel molt ajustat que ha guanyat la més jove.
El millor look de la nit, el vestit groc del Ramon Mirabet
Quan ha arribat el torn del Ramon Mirabet contra la Txell Sust, tothom s’ha quedat ben parat. A ells els han posat el repte d’interpretar dues versions diferents de Summertime sadness de Lana del Rey. El cantant ha volgut explotar la seva vena més fràgil, mentre que ella l’ha portat al terreny més discotequer. El look del Ramon era tot un espectacle amb un vestit groc, maquillatge increïble i una posada en escena totalment eurovisiva que ha recordat molt a l’actuació de la Conchita Wurst del 2014 amb Rise like a Phoenix. Per al públic de plató el guanyador ha estat ell, amb molta diferència, i l’han donat 91 punts boníssims, als que s’han de sumar els cinc més que s’emporta gràcies al reconeixement de la gent de casa. Tot un espectacle inesperat que ha agradat molt.
La versió més original de la gala, la vena seductora de la Roser
Després ha arribat el torn de la Roser, que ha seduït els teleespectadors amb un registre molt sorprenent i cabaretera de Believer d’Imagine Dragons. I d’aquest piano-bar més tranquil, a l’estratègia totalment diferent que ha seguit el seu contrincant. Cesc Sansalvadó ha interpretat el mateix tema, però no d’una manera estètica sinó una de molt més moguda i similar a l’original. El públic de les diferents generacions han votat a un i a l’altre i han fet guanyador el Cesc amb 91 vots, mentre que ella es quedava amb 89. Els cinc punts extres de casa se’ls ha endut ell també, així que ha estat el triomfador amb set punts diferència.
La concursant més jove s’ha enfrontat a la més gran en la següent batalla. El temacle que havien de defensar la Carla Frigo i Lucrecia? Un clàssic com és Pots comptar amb mi, la versió en català del clàssic de La Oreja de Van Gogh. La Carla l’ha fet com una balada per plorar, més íntima i tendra. Se l’ha sentit una mica ofegada, per això. I la cantant de Los Lunnies? Una versió en bachata que ningú no hagués relacionat amb aquesta cançó de LODVG. La boomer ha guanyat per dos punts en els punts del públic, mentre que els cinc punts de casa han estat enviats per a la Carla. És per això que ella ha quedat amb 88 punts i els 85 per a la Lucrecia.
La Diana Roig i el Sicus Carbonell, per la seva banda, volien remuntar i han fet seva l’Alenar de Maria del Mar Bonet. No és una cançó fàcil perquè li has de donar molt sentiment, al que ella ha fet amb un toc més terrenal, amb coreografia, sense sabates i molta passió. Ell, mentrestant, l’ha convertit a la rumba catalana com molts podien sospitar. La Diana ha assolit una puntuació total de 97, la més alta de la nit, després dels 92 punts del públic de plató i els 5 extres que li han enviat des de casa.
L’Alfred García guanya la seva batalla i continua líder de la classificació
El duel final l’han protagonitzat l’Alfred García i l’Agustín Ramírez, que han fet seu el No dudaría d’Antonio Flores. Mentre que el més gran ha ofert una actuació similar a l’original, l’exconcursant d’Operación Triunfo s’ha inspirat en els grups de pop madrilenys de moda per a canviar el tema i fer-lo molt d’una manera molt diferent de la del seu company. Als espectadors de plató els ha convençut més el cant de l’Alfred, de la mateixa manera que també l’han votat bé la gent de casa que el fan tenir una puntuació de 93 punts per a ell.
Després d’aquest primer cara a cara, el rànquing ha patit modificacions. A la generació Z, l’Alfred es dispara i sembla difícil que l’igualin. A la generació Y, hi ha un empat amb el Ramon Mirabet i el Cesc Sansalvadó. A la generació X, la Roser guanys amb bastant avantatge. I als boomers lidera el Cris Juanico a molta diferència dels altres, així que seria difícil que hi hagués una gran sorpresa. Encara queda una altra semifinal, per això, així que hi ha marge. La gala l’han acomiadat per la porta gran amb el Miki Núñez fent l’únic karaoke de la nit, una manera original que deixa amb ganes de més.