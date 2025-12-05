Primeres batalles al ‘Zenit’ de TV3: així seran els cara a cara més potents

Zenit té la final a tocar i això es nota. Després de les gales temàtiques de les últimes setmanes –i la baixa audiència que van obtenir-, aquesta nit els concursants hauran d’enfrontar-se entre si en uns cara a cara mai vistos en aquest espai musical de TV3. La competició serà més ferotge i els famosos hauran de donar-ho tot en unes batalles que poden ser potents. Una mateixa cançó, dues versions, dos cantants i un sol guanyador.
El Miki Núñez avisa al vídeo promocional que a plató viuran “sis duels espectaculars” on els guanyadors els escolliran els teleespectadors des de plató i des de casa: “Les places per a la final de Zenit estan en joc i tot depèn de l’audiència”.
Aquestes són les cançons que hauran de defensar els cantants de Zenit a les batalles
Quins temes han escollit per a aquesta gala especial de batalles? La Lucrecia i la Carla Frigo lluitaran per fer la millor versió de Pots comptar amb mi, la versió en català del clàssic de La Oreja de Van Gogh. L’Alfred García i l’Agustín Ramírez faran seu el No dudaría d’Antonio Flores, per exemple. I un enfrontament molt potent pot ser el que protagonitzaran la Jim i el Cris Juanico quan cantin Viure sense tu d’Antonia Font.
Altres combinacions que han fet i que poden estar bé són la que formen el Ramon Mirabet contra la Txell Sust. A ells els han posat el repte d’interpretar dues versions diferents de Summertime sadness de Lana del Rey. I els fans d’Imagine Dragons estan d’enhorabona perquè podran sentir dues maneres de cantar Believer en boca de la Roser i el Cesc Sansalvadó. I, finalment, la Diana Roig intentarà convèncer més que el Sicus Carbonell quan faci seva Alenar de Maria del Mar Bonet.
Els concursants pujaran al ring en una gala en què hauran de demostrar que es mereixen més puntuació que els altres per representar la seva generació a la gran final. Molt haurien de canviar les coses a la banda dels boomers, ja que el primer classificat guanya per molta diferència. A la resta, però, tot està bastant igualat i podria haver-hi sorpreses o sorpassos.