Zenit ha emès, aquest divendres, una gala temàtica de temacles d’aquells que fan moure l’esquelet. L’objectiu del concurs intergeneracional de TV3 era clar, revifar l’audiència després de la patacada de la setmana passada. Doncs bé, no ho han aconseguit… més aviat tot el contrari perquè la caiguda ha estat molt important. Si divendres passat obtenien tres punts menys respecte a la segona gala, ara han caigut encara més. El resultat ha estat un 7% de share bastant desastrós, tenint en compte que això implica que ni tan sols apareguin en el podi dels tres programes més vistos. Els ha passat per davant les tafaneries de ¡De viernes! (9,2%), la pel·lícula de Cuatro Uncharted amb el 8,2% i La Voz d’Antena 3 que obté dos dècimes més que ells encara que en nombre de teleespectadors guanyi la cadena pública.
En aquest programa festiu, tampoc no han pogut evitar alguns problemes tècnics que han tornat a espatllar l’emissió, per això, tal com han lamentat alguns teleespectadors des de casa. A X (l’antic Twitter), molts s’han queixat que el so de la veu i la música semblava descompensat. Hi ha hagut moments en què, realment, ha costat sentir bé els cantants i això no ha ajudat a rebre bones crítiques.
Podem analitzar, això sí, com han estat les dues millors actuacions de la nit. Si parlem de duets, el que han protagonitzat l’Alfred García i el Sicus Carbonell ha estat el millor sense cap mena de dubte. Aquesta setmana acabaven les cançons dobles i ells ho han fet per la porta gran, sobretot quan s’ha vist l’exconcursant d’Operación Triunfo tocant el trombó de bares en directe en una actuació magistral. Havien d’interpretar un clàssic de la música cubana i l’ovació ha estat molt gran, sí, però segurament es mereixien més punts dels que han acabat obtingut. I això que el karaoke els ha servit per sumar-ne un parell més, quan han canviat radicalment d’estil per cantar l’exitós Yo quiero bailar que va fer famoses Sonia y Selena.
La millor interpretació solista o, si més no, la més votada de casa ha estat la de la Jim. La guanyadora d’Eufòria ha arriscat en seleccionar la vesió en català de l’Asejeré com a tema de la nit, però ha acabat fent molta gràcia i la bona posada en escena ha ajudat perquè la perruqueria que han simulat estava molt ben trobada. Ella s’ho ha passat molt bé en una fantasia d’actuació que l’ha fet obtenir una puntuació alta, encara que el karaoke no ho ha fet gens bé.
Així han estat els altres duets de la nit a Zenit
En aquesta quarta gala del concurs musical, també han ajuntat la Lucrecia i la Diana Roig. En el seu cas, han posat veu al tema de Solucions i no problemes de Figa Flawas. La veritat és que no feia gens per a elles i ha acabat sent un duet bastant estranyot que, això sí, demostra que els concursants del programa s’han d’adaptar a tot el que els posen davant. Tampoc no han acabat de convèncer amb un tema de Bad Gyal al karaoke que els esqueia encara menys… A les xarxes socials, de fet, les han criticat bastant: “Horrible” i “Millor no opinarem”.
La Roser i la Carla Frigo, per la seva banda, han fet un duet explosiu d’un tema de K-Pop amb coreografia. A l’hora del karaoke, han acabat triant una cançó que no se sabien i han fet una mica el ridícul: “És que no em sé el to”, “Ah, doncs estupendo… I ara què?”, deia l’altra mentre no encertaven ni una nota ni tampoc la lletra. A les xarxes socials s’han rigut bastant amb el tema.
I, finalment, ha arribat el torn de l’Agustín Ramírez i el Cesc Sansalvadó que tenien el repte de convèncer les noves generacions amb un tema que han acompanyat d’una posada en escena molt boja i psicodèlica. Quin era? El Va com va de Paula Koops i Petit Marmi.
Al final de la gala, hi ha hagut un doble empat entre els duets. Els dos millors puntuats pel públic present a plató han estat els que formaven el Sicus i l’Alfred, per una banda, i el de la Carla i la Roser per l’altra. Els 5 punts extres dels teleespectadors han tornat a ser per al concursant d’OT i el seu company, per això, cosa que ajuda el català a mantenir-se com a primer en la classificació.
La millor de les actuacions solistes, la de la Txell Sust
I passem a parlar de les interpretacions en solitari que hem pogut gaudir des de casa. Si deixem de banda la de la Jim, que ja sabem que acabaria sent la preferida dels teleespectadors, podem destacar el bon paper que ha fet la Txell Sust. En el seu cas, ha estat la més votada per la gent del públic gràcies a have triat un molt bon tema. La gala havia de ser marchosa, doncs ella hi ha aportat el seu granet de sorra amb un clàssic entre els clàssics com és Celebration de Cool and The Gang. Ho ha fet molt bé i l’estètica era d’allò més vuitantera.
Després arribava el torn del Ramon Mirabet, que ha fet la seva versió més festiva de l’Espresso de Sabrina Carpenter que està tan de moda últimament. Ho ha donat tot i el resultat ha estat bo, mentre que al karaoke també ha ofert un boníssim paper gràcies al tema de Bola de drac: “Que guai, m’ha encantat!”. De fet, ha acabat sent un dels millors moments de tota la nit i la gent l’ha corejat des de casa.
I el Cris Juanico què? Ell ha estat, segurament, el gran descobriment d’aquesta edició. I, aquest nit, ho ha tornat a demostrar quan ha interpretat el tema de Doctor Prats, Tu fas, amb un look cridaner, un pinguüí gegant i una versió molt diferent a la real.
Els marcadors, més ajustats que mai a Zenit
I, després de tot això, hem sabut com quedaven els marcadors. La puntuació a dins de la Generació Y i la Generació Z està molt més ajustada, cosa que aporta emoció al programa. Ara que hem arribat a l’equador de l’edició, veiem que el Cesc Sansalvadó està per davant dels millenials però només amb dos punts d’avantatge. A la Z, la Carla Frigo s’està apropant erillosament a l’Alfred, que la guanya per tres punts només.
A la Generació X, és la Roser l’afortunada que encapçala aquesta part del rànquing amb certa soltura. I qui pot dormir més tranquil? El Cris Juanico, que va per davant amb molta diferència entre els boomers i molt hauria de canviar la cosa per impedir que sigui ell qui els representi a la gran final. La setmana vinent, el primer cara a cara d’un concurs que confien que agradi una mica més i torni a obtenir dades d’audència mínimament bones.