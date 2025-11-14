Arriben els duets a ‘Zenit’ en una gala temàtica de bandes sonores

TV3 emetrà, aquesta nit, la primera de les gales temàtiques que han preparat per a Zenit. Després dels problemes tècnics que van espatllar, una mica, l’estrena de divendres passat; avui proposen una gala de pel·lícula. Alguns concursants han treballat per parelles i interpretaran, en duets, cançons d’algunes de les bandes sonores més icòniques. D’altres, estaran sols davant del perill. Quines han escollit i què hi podrem veure?
Els primers duets de Zenit, en una gala temàtica
Alfred García, que va acabar el primer programa al capdavant del rànquing de més votats, posarà veu amb la Txell Sust a l’Al·leluia de Gerard Quintana (Leonard Cohen) que sona a Watchmen. Cris Juanico i Cesc Sansalvadó, per la seva banda, es queden a casa amb el tema Crema-ho tot del Joan Dausà que sona a La casa en flames.
I la Jim d’Eufòria? Ella farà parella amb la Roser i cantaran Fame, d’Irene Cara, de la famosíssima pel·lícula Fama. El Ramon Mirabet i la Lucrecia tenen un repte majúscul davant, posar-se en la pell de John Travolta i Olivia Newton-John a You’re the one that I want de Grease.
Ells pel que fa als duets, però la resta de concursants també pujaran a l’escenari. En el seu cas, en actuacions en solitari. Per a Diana Roig, una de les més aplaudides en l’anterior gala, han seleccionat Golden de HUNTR/X del film de moda, K-POP Demon Hunters. Però també se sentiran cançons diferents com, per exemple, la versió que va fer La Pegatina (John Paul Yong) de L’aire és ple d’amor de la pel·lícula Strickly ballroom. I qui cantarà aquesta? Agustín Ramírez.
La Carla Frigo, que va ser la més votada pel públic en una de les batalles, enamorarà amb l’exitós City of stars que cantaven el Ryan Gosling i l’Emma Stone a La la land. I, finalment, podrem gaudir de la interpretació del Sicus Carbonell amb un encàrreg tan potent com El milagro de l’amor de Moncho a El padrino.
Aquesta nit veurem com interpreten els temes i què passa en el karaoke. El rànquing final variarà, previsiblement, així que a veure si algú pren el primer lloc a l’Alfred.