Què hi ha als camerinos dels concursants de ‘Zenit’? Desordre i sorpreses
  • CA
Jennifer Navarro
13/11/2025 14:02

Zenit emetrà el segon programa aquest divendres, quan intentaran deixar enrere els problemes tècnics que van espatllar la seva estrena. Per tal d’anar escalfant motors, han demanat a la Carla Rubio que entri als camerinos d’alguns dels concursants per tafanejar si són ordenats i què hi tenen. Ha fet molta gràcia que envaeixi la seva intimitat d’aquesta manera, ja que ha pogut saber quins són els objectes personals que hi guarden. Els ha comparat per fer un rànquing basat en la neteja, l’ordre i la personalitat que han donat a aquest espai que els reserven a dins dels estudis de TV3. El clar guanyador? L’Alfred García, que ha acabat sent el més endreçat com ja sospitaven els seus companys. Això sí, no li ha fet gràcia que la reportera fiqués el nas a les seves coses i ràpidament l’ha fet fora d’allà.

Del poc que hem pogut veure d’aquesta habitació, destaca el mirall amb llums que li han col·locat al bell mig de l’espai. N’hi ha d’altres que no en tenen i, de fet, s’han queixat que els aniria bé… així que el cantant pot sentir-se afortunat. El camerino està decorat amb quadres i consta d’un lavabo, dos punts a favor que el fan guanyar punts. Això sí, el millor ha estat que tenia la roba perfectament ordenada i que no tenia res al mig a sobre de la taula. Un noi d’ordre.

Com és, per dins, el camerino d'Alfred García_ - 3Cat
Com és, per dins, el camerino d’Alfred García? | 3Cat

El camerino de Cesc Sansalvadó i Ramon Mirabet, el més petit

Cesc Sansalvadó i Ramon Mirabet han de compartir camerino, així que no són tan privilegiats com l’Alfred que té el seu propi espai. A més a més, ells no tenen lavabo i tampoc mirall. La reportera ha deixat clar que aquesta habitació li semblava “molt lletja” i sense cap mena de personalitat. De fet, les parets estaven pintades de blanc i sense cap mena de decoració: ni quadres, ni pòsters ni miralls… tot ben fred i sense encant.

Això sí, només entrar et trobes un ambientador que ha donat ales a pensar que un d’ells podria ser fanàtic de les olors. Quan ho ha preguntat, el Cesc ha reconegut que ho era ell… però, després, la Carla descobriria que aquell ambientador els hi col·loquen a tots de sèrie. Pel que fa als elements personals que hi guarden? Un detall curiós ha estat que el Ramon Mirabet tingui una totebag amb el seu nom, que hi hagi joies gegants o un parell de crocs. Una altra anècdota té a veure amb el lleig que han fet al concursant, ja que el Ramon s’ha adonat que li havien escrit malament el nom: “M’han posat Ramón amb accent, quan no en porta, i Miravet amb ve baixa“.

Cesc Sansalvadó i Ramon Mirabet mostren què tenen a dins del camerino - 3Cat
Cesc Sansalvadó i Ramon Mirabet mostren què tenen a dins del camerino | 3Cat
Alguns dels detalls de l'habitació que comparteixen els artistes a TV3
Alguns dels detalls de l’habitació que comparteixen els artistes a TV3

El camerino de Jim i Carla Frigo, el més brut de tots tres

Si l’espai del Ramon i el Cesc estava una mica desendreçat, el que comparteixen la Jim i la Carla Frigo ho estava encara més. La guanyadora d’Eufòria ha reconegut que, bona part, és culpa seva… però allà estava tot pel mig, amb gots i papers tirats o la pica del lavabo amb pèls i restes de pasta de dents “per a genives sensibles”.

Totes dues fan servir la butaca de penjador, tenint en compte que hi deixen la bossa. I als peus? Elles també aposten pels crocs, els que han vist que són d’una talla molt petita. Com a curiositat, podem destacar les ampolles amb canyetes gegants que fan servir per beure aigua. També hi tenen mocadors, uns cascos i una caixa que guardava alguns dels complements dels seus vestits de divendres. Els seus imprescindibles en un camerino tenen clar que són un vàter, perquè “pixen molt”, i una ampolla d’aigua per a la veu.

La Jim i la Carla Frigo no tenien el lavabo net - 3Cat
La Jim i la Carla Frigo no tenien el lavabo net | 3Cat
Les dues artistes no són molt ordenades - 3Cat
Les dues artistes no són molt ordenades | 3Cat

Una intromissió que permet conèixer una mica més d’alguns dels participants del concurs generacional de 3Cat, un detall que pot arribar a agradar molt i satisfer la curiositat dels fans més tafaners del programa.

Alfred d'OT TV3

