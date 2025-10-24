TV3 farà les delícies dels fans dels concursos musicals amb una nova temporada de Zenit, el talent show familiar que enfrontava cantants de diferents generacions. Miki Núñez tornarà a estar-hi al capdavant, però ara amb noves normes i molts menys concursants. L’any passat, de fet, els van criticar perquè no acabava d’entendre’s el funcionament de les gales. Ara, només hi haurà 12 concursants i la mecànica serà molt més senzilla.
Els més fanàtics d’aquest concurs intergeneracional ja poden apuntar-se la data al calendari: el pròxim 7 de novembre s’estrenarà Zenit a TV3 i també a la plataforma 3Cat. Les nits dels divendres tornen a ser per a ells, ara de la mà d’artistes molt top que prometen. Tots ells intentaran convèncer el jurat d’altres edats per arribar a ser el preferit de totes les generacions. Les proves musicals canviaran i els concursants, ara, estaran presents en totes les gales.
Quins són els cantants que participaran en la segona edició de Zenit?
I quins artistes conformen la plantilla de la competició d’enguany? Entre els concursants trobem noms tan mediàtics com Alfred García, Roser, Lucrecia, Nil Moliner, Ramon Mirabet o la Jim d’Eufòria.
Completen la llista cantants de llarga trajectòria com Cris Juanico, Diana Roig, Txell Sust, Cesc Sansalvadó, Sicus Carbonell, Carla Frigo i Agustín Ramírez. Tots ells s’han mostrat entusiasmats davant d’aquesta aventura televisiva, que els permetrà connectar amb l’audiència de la cadena que ja té ganes d’un concurs que els aporti bones dades i millor feedback de la gent de casa.
Divendres 7 de novembre acabarem de conèixer les novetats d’aquest concurs que, a partir d’ara, només comptarà amb la meitat dels artistes per tal de fer més fàcil d’entendre i gaudir de la competició. Tornen els boomers, la generació X, la Y i la Z en una rivalitat que volen que enganxi tota la família davant del sofà. Caldrà veure quina acceptació té ara, veurem.