TV3 deleitará a los fans de los concursos musicales con una nueva temporada de Zenit, el talent show familiar que enfrentaba a cantantes de diferentes generaciones. Miki Núñez volverá a estar al frente, pero ahora con nuevas normas y muchos menos concursantes. El año pasado, de hecho, los criticaron porque no se acababa de entender el funcionamiento de las galas. Ahora, solo habrá 12 concursantes y la mecánica será mucho más sencilla.

Los más fanáticos de este concurso intergeneracional ya pueden apuntarse la fecha en el calendario: el próximo 7 de noviembre se estrenará Zenit en TV3 y también en la plataforma 3Cat. Las noches de los viernes vuelven a ser para ellos, ahora de la mano de artistas muy top que prometen. Todos ellos intentarán convencer al jurado de otras edades para llegar a ser el preferido de todas las generaciones. Las pruebas musicales cambiarán y los concursantes, ahora, estarán presentes en todas las galas.

Miki Núñez volverá a presentar Zenit | TV3

¿Quiénes son los cantantes que participarán en la segunda edición de Zenit?

¿Y qué artistas conforman la plantilla de la competición de este año? Entre los concursantes encontramos nombres tan mediáticos como Alfred García, Roser, Lucrecia, Nil Moliner, Ramon Mirabet o Jim de Eufòria.

Completan la lista cantantes de larga trayectoria como Cris Juanico, Diana Roig, Txell Sust, Cesc Sansalvadó, Sicus Carbonell, Carla Frigo y Agustín Ramírez. Todos ellos se han mostrado entusiasmados ante esta aventura televisiva, que les permitirá conectar con la audiencia de la cadena que ya tiene ganas de un concurso que les aporte buenos datos y mejor feedback de la gente de casa.

El viernes 7 de noviembre terminaremos de conocer las novedades de este concurso que, a partir de ahora, solo contará con la mitad de los artistas para que sea más fácil de entender y disfrutar de la competición. Vuelven los boomers, la generación X, la Y y la Z en una rivalidad que quieren que enganche a toda la familia frente al sofá. Habrá que ver qué aceptación tiene ahora, veremos.