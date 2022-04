El Ramon Mirabet més íntim, en una entrevista plena de confessions

Ramon Mirabet actuarà aquest divendres al Liceu, un escenari impactant que ha escollit per presentar el seu quart disc Free. El cantant de Sant Feliu de Llobregat reconeix que sent papallones a l’estómac davant d’aquest repte, el que arriba després de 10 anys de carrera en el món de la música. Ha promocionat l’actuació en una entrevista molt tendre a El matí de Catalunya Ràdio, en la que ha reconegut que aquest projecte suposa un abans i un després en la seva vida personal i també musical: “Sempre he intentat fer els discos de la manera més honesta, però en aquest disc m’he despullat especialment. Aquest és el més íntim de tots els que he publicat, em mostro tal com sóc. Té una cosa més especial, tanco una etapa personal i musical amb aquest disc de la que vaig començar a París tocant al carrer i guanyar quatre duros. Tinc ganes de fer una altra cosa a dins de la música, però sempre serà la meva finestra per escapar-me de moltes coses”.

“En aquest volia mostrar-me tal com sóc amb les meves pors, tristeses i frustracions. Les nostres alegries no són constants. M’identifico amb els quatre discos que he publicat perquè hi ha una part meva a cadascun d’ells, en aquest faig la feina més introspectiva. Recordo aquell noi que tocava a París amb admiració i nostàlgia, era molt valent. Els amics em diuen si estic nerviós per cantar al Liceu, però el més arriscat era tocar al carrer”, assegura.

L’artista té clar que les seves cançons arriben per totes les experiències personals que ha viscut: “Sobretot dels errors que he comès en l’amor“, riu. Viu la música molt lligada amb la vida personal, el que és bo i dolent alhora. Ara té molts plans de futur al cap, el que espera que li doni temps de complir: “La nova etapa per on em portarà? Durant la pandèmia vaig sortir a córrer i vaig pensar que no havia d’esperar més a fer totes les coses que tenia al cap. D’aquí a un parell d’anys vull fer alguna cosa amb la música que vagi una mica més amb la música en si. M’encantaria que les meves cançons arribessin més enllà de Catalunya. M’agradaria que la idea de tocar en un creuer es repetís”.

🔊 "No m'he posat mai cap màscara. Soc jo a tots els discos". @ramonmirabet_ presenta nou disc aquest divendres al @Liceu_cat https://t.co/CiygAksSvJ — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) April 27, 2022

Ramon Mirabet és lliure?

El cantant ha anomenat Free al seu darrer disc, una decisió que justifica en aquesta entrevista: “Mai no som lliures totalment. Ser lliure és no tenir por i és inevitable no tenir-ne. Val la pena sentir-se alliberat i en aquest moment, el disc representa un alliberament musical i personal per a mi. Crec que he trencat barreres mentals que m’imposava la societat. Ara no estic pendent de quanta gent m’escolta, no m’agrada viure en un món així en el que estem influenciats pels números i resultats. Ens estem convertint en robots i aquest disc és una lliberació d’acceptar qui sóc i qui vull ser”.

La cançó més especial d’aquest treball és la número 7, anomenada Cesc i dedicada al seu pare: “No m’agrada dedicar cançons, però el meu pare és malalt des de fa 20 anys i volia explicar aquesta connexió tan forta que tinc amb ell. Aquest tema representa una cançó amb ell, la que hem tingut a través de mirades però sense verbalitzar-la. Parla que la vida té la línia del final dibuixada i que val la pena gaudir de cada moment i no pensar en intentar canviar allò que hem fet abans perquè tot val la pena. Ell em diu que també està aquesta línia per a mi. Entendre què és la vida i què és la mort m’ha afectat de manera positiva en la música i en les decisions que he pres”.