TV3 ha encertat amb les novetats que ha preparat per a la segona edició de Zenit, que aquest divendres ha emès la seva primera gala temàtica dedicada al cinema. El resultat ha estat fresc, divertit, més àgil i amb uns petits problemes tècnics que han quedat molt més dissimulats que la setmana passada. Els teleespectadors han aplaudit, i molt, la millora que s’ha vist i també han agradat els duets que han interpretat a sobre de l’escenari. Amb un bon 12,8% de share de mitjana, sí que és cert que ha perdut gairebé tres punts respecte a l’estrena, però manté el lideratge clarament. Va ser el programa més vist del prime time, seguit per una pel·lícula de Cuatro –Eternal– que va enfonsar, encara més, La Voz d’Antena 3 (7,8% de quota de pantalla).
La mecànica i el sistema de votacions ha tornat a canviar per enèsima vegada, sí, de la mateixa manera que també s’ha vist un esforç evident del Miki Núñez per donar conversa als concursants i oferir alguna cosa més enllà d’una actuació rere una altra -que era el que s’estava fent fins ara-. La seva faceta de presentador tafaner, de 10. El públic de casa havia de seleccionar, al final del programa, la millor actuació solista i el millor duet per atorgar-los cinc punts extres que els podien anar molt bé a l’hora d’escalar en el rànquing final. Els afortunats? Diana Roig, que es posava en la pell d’una noia K-POP, i la parella formada pel Cesc Sansalvadó i Cris Juanico, que interpretaven un dels temes de La casa en flames.
Així han estat les actuacions més votades de la nit
Les seves respectives actuacions? Ella ha arriscat, “i potser massa”, tal com ha acabat reconeixent després. No era un repte fàcil interpretar tres veus alhora d’un dels temes de moda com és el de la pel·lícula K-POP Demon Hunters. El públic ha aplaudit la seva destresa i ha deixat de banda els moments que s’ha ofegat, tot quedant-se amb l’esforç i el bon resultat del seu karaoke.
🤯💥No ens podem treure del cap la impressionant versió en directe que ha fet la @dianargus de “Golden” de les guerreres K-POP! Quin nivell i quina veu, Diana! Aquesta actuació queda a la història de #Zenit3Cat per sempre 👏— 3Cat (@som3cat) November 14, 2025
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/uBDRCbDIYZ
I el duet dels nois? El Cesc i el Cris tenien una cançó tan maca a les mans com Crema-ho tot, la que han interpretat perfectament. A la xarxa, tot eren comentaris positius: “25 punts!”, “Ha estat un bon tàndem” i “Perfecte, pell de gallina” són només un exemple. La posada en escena era preciosa, a més a més, el que ha ajudat que la gent obviés el ridícul que han fet al karaoke quan han provat sort amb SexeSexy de la Bad Gyal i la Mushka, un tema que clarament no se sabien. Com molts s’ho ensumaven, ha estat desastrós però realment divertit veure’ls més perduts que un pop en un garatge perquè no tenien ni idea de la melodia i han començat a rapejar.
🔥🏡 “Casa en flames” ja ens va deixar bocabadats, però l’actuació d’en @crisjuanico i en @cescsansalvado a #Zenit3Cat cantant “Crema-ho tot” de la banda sonora ens ha deixat sense paraules— 3Cat (@som3cat) November 14, 2025
▶️Segueix la segona gala de “Zenit” a https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/tOVh0gHSja
Les anècdotes de la gala
Mentre el Miki Núñez interrogava tothom sobre les seves preferències cinematogràfiques, una altra anècdota de la nit ha tingut com a protagonista el Lildami. El cantant, que és el capità de l’equip de la generació Y, ha aparegut vestit de venedor de crispetes. Aquesta era una gala de cinema, així que tenia sentit, però què feia amb un grapat de calçots? “Creieu que és viable aquest negoci? Si la gent menja hot-dogs al cinema, però que no ho podem catalanitzar i menjar calçots?“, s’ha preguntat en aquest gag.
El que pocs s’esperaven? Que poc després poguéssim veure una kiss cam, una novetat en el programa que forçava gent del públic a fer-se petons. Tres parelles han entrat al joc i el plató s’ha convertit en un escenari ben romàntic.
Els altres duets de Zenit, tot un encert
Com dèiem, en aquesta gala eren quatre els duets que competien per endur-se els cinc punts extres. El més maco, segurament, ha estat el que han interpretat l’Alfred García i la Txell Sust. La parella ha protagonitzat un moment summament dolç quan han cantat la versió en català de l’Al·leluia. Ha estat molt angelical i han rebut crítiques superpositives. Al karaoke han fet veus molt maques amb un dels temacles de The Police, a més a més. I, entre una cosa i l’altra, han escalat a la primera posició del rànquing pel que fa als vots del públic de plató. També a les xarxes els han aplaudit molt: “Quin bon duet”, “Estan molt compenetrats”, “Actuació preciosa” i “Que bé l’han interpretat“.
✨Hi ha actuacions màgiques i després hi ha l’angelical duet que han fet l’@alfredgarcia i la @txellsust cantant “Al·leluia”, de Leonard Cohen, en català a #Zenit3Cat.— 3Cat (@som3cat) November 14, 2025
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/EcHAx9CXBS
La Lucrecia i el Ramon Mirabet s’han posat en la pell de John Travolta i Olivia Newton-John, per la seva banda, en un dels temes més famosos del cinema amb Grease. Veure’ls interpretar You’re the one that I want ha estat ben curiós perquè han començat amb una versió molt més intimista amb la guitarra que ha enamorat. Després ha anat a menys, però les puntuacions de plató han estat molt bones. Sentir-los després cantar La masovera ha estat tot un espectacle.
L’últim duet de la nit l’han format la Jim i la Roser, que han interpretat un dels temes més icònics de Fama. Han cantat bé, han ballat i la posada en escena ha estat la més xula, una bona manera d’acabar la gala temàtica. Les han votat molt bé i al karaoke han apujat la puntuació encara més gràcies al Mamma mia d’ABBA. Amb aquesta suma han empatat la puntuació de l’Alfred i la Txell, de fet.
Aquestes han estat les actuacions solistes de la segona gala de Zenit
I pel que fa a les altres interpretacions solistes, podem destacar la que ha fet la Carla Frigo que ha transformat l’escenari en la ciutat de les estrelles de la mà de La la land. Ho ha fet força bé, però ha desafinat en alguns moments i això l’ha perjudicat a les votacions. També hem pogut veure el bolero d’El padrí en veu del Sicus Carbonell, caracteritzat com el protagonista de la pel·lícula a taula i amb el mític vestuari de Marlon Brando. L’han votat bastant malament, especialment els de la grada de la generació Y del Lildami. I al karaoke què ha fet, doncs interpretar Tu calorro d’Estopa perquè tenia clar que “no cantaré en anglès”.
Finalment, l’Agustín Ramírez ha optat per la versió catalana de L’aire és ple d’amor i el plató s’ha omplert de cors. De fet, han convidat la seva dona a plató i ha estat maco. Després, ha deixat anar un hilarant “El to ja veuràs” quan ha acceptat la proposta de la Gisela de cantar Me colé en una fiesta. Pràcticament no se l’ha sentit fer ni una nota, de fet, ja que només se sentia la veu de la banda mentre ell tenia cara de perdut. Un gran moment.
💕L’Agustín Ramírez omple el plató d’amor i de petons amb la versió catalana de “Love is in the air”, de John Paul Young. #Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) November 14, 2025
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/B7LzK4ZBOR
Com queda el rànquing de Zenit després de la segona gala?
Despés dels vots extres que s’han endut el Cris Juanico, el cesc Sansalvadó i la Diana Roig, com han quedat les votacions? El rànquing ha estat actualitzat, també, amb els vots del públic de plató i no ha canviat gaire la cosa. Si la setmana passada, l‘Alfred García marxava a dormir com a líder, ara ho ha tornat a fer. Ell continua al capdavant de la Generazió Z i també de la classificació general amb 194 punts. En segon lloc, trobem un empat entre el Cesc i el Cris Juanico. I, el bronze, se l’enduen la Txell Sust i la Carla Frigo amb 187 punts cadascuna.
Una segona gala que ha après dels seus errors en l’estrena i ha ofert un molt bon paper. La setmana vinent, hi haurà una altra gala temàtica i el Miki Núñez ha avançat que tindrà a veure amb l’amor… serà un programa ensucrat, ha dit. En els pròxims dies coneixerem a què es referia exactament.