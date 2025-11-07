TV3 estrena, aquesta nit, la segona edició de Zenit. El concurs musical intergeneracional tornarà a tenir Miki Núñez al capdavant, però les novetats seran molt importants en aquesta nova vida. El primer canvi? Que, ara, només hi haurà dotze concursants -i això suposa que se’n redueix el nombre a la meitat- i que els sentirem a tots a cada gala i no en emissions alternes com abans. També hi haurà cares noves en el jurat, ja que l’equip dels boomers passarà a estar capitanejat per Leslie de Los Sírex en substitució de Joan Reig, que continua de gira amb Els Pets.
La música en directe tornarà a sonar les nits de divendres a TV3 amb artistes de totes les generacions que interpretaran temes de cantants més grans i també més joves per intentar captivar a tots els públics. Els concursants de la segona temporada són, de la generació Z, Jim, Alfred García i Carla Frigo. De la generació Y, Diana Roig, Ramon Mirabet i Cesc Sansalvadó. I els de la generació X? Roser, Sicus Carbonelli Txell Sust. Finalment, els més veterans seran els boomers Lucrecia, Cris Juanico i Agustín Ramírez. Quin de tots ells aconseguirà agradar al públic de més i menys edat alhora?
El que ja se sap? Quines cançons interpretaran cadascun d’ells en aquesta primera gala.
- Alfred Garcia: “Silencis”, de Josep Thió i Lluís Gavaldà
- Lucrecia: “Si antes te hubiera conocido”, de Karol G
- Cris Juanico: “Pa amb oli i sal”, de Blaumut
- Jim: “Purple rain”, de Prince
- Sicus Carbonell: “Me’n vaig a peu”, de Joan Manuel Serrat
- Carla Frigo: “I’m good (Blue)”, de David Guetta i Bebe Rexha
- Cesc Sansalvadó: “Dance Monkey”, de Tones and I
- Roser: “Oye”, de Gloria Estefan
- Agustín Ramírez: “La meva terra és el mar”, de Lax’n Busto
- Diana Roig: “Ningú més que tu”, de Pablo Alborán
- Txell Sust: “Lost on you”, de LP
- Ramon Mirabet: “Come together”, de The Beatles
Quines són les novetats principals que presentarà Zenit?
La mecànica era una mica enrevessada, l’edició anterior, i això va causar-los crítiques dels teleespectadors de casa. Han mantingut la idea principal, però ara amb menys artistes serà més fàcil. En aquesta segona edició, la competició es transformarà en una lligueta en la qual tots els participants actuen cada setmana fins a la gran final. S’hi podran veure duets i trios musicals, cara a cara entre artistes i el mític karaoke de la primera temporada que tant va agradar.
Com funcionarà la cosa? Els artistes cantaran i les 100 persones del públic, dividits en les quatre generacions, votaran. La generació que menys hagi votat aquell artista, després tindrà l’oportunitat de fer-li apujar la puntuació amb un karaoke. Se sumaran els punts de les quatre generacions i quan s’arriba al final, veurem com va el rànquing. En aquell moment, es tindran en compte els vots que hagin fet els teleespectadors al llarg de tota la nit. Qui hagi obtingut més vots de casa, s’endurà cinc punts extres que pot capgirar el rànquing.
Una altra novetat arribarà amb les gales temàtiques, les que poden fer molta gràcia. I, en l’últim episodi, els millors de cada generació (un boomer, un X, un millennial i un Z) es jugaran el títol d’artista més intergeneracional del país en una gala que tindrà tots els components d’una gran festa musical. La primera entrega d’aquest nou Zenit, aquesta nit a través de TV3 i la plataforma 3Cat.