L’ANC, l’Assemble Nacional Catalana, ha criticat els últims canvis que s’han donat a TV3, titllant que els informatius de la cadena cada cop es donen més en “clau espanyola”. En unes declaracions al programa de RNE “El matí de Ràdio 4”, Benet Oliva, coordinador de la Comissió d’Estratègia i Discurs de l’Assemblea Nacional Catalana, ha denunciat un “procés gradual de censura” de la cadena pública.
Oliva també ha destacat la “desaparició de marques històriques” com TV3 i Catalunya Ràdio per donar pas a la marca paraigua de 3Cat. En aquest sentit, la CCMA va anunciar recentment que les marques de TV3 i Catalunya Ràdio es mantindran per signar les cròniques, tal com es feia abans del canvi. Aquesta ha estat una de les flexibilitzacions de la direcció de la CCMA que ha acordat amb els comitès d’empresa i consell professional.
En les seves declaracions a Ràdio 4, Oliva també ha denunciat “la introducció de personatges i continguts espanyolitzats”: “El món espanyol ja té totes les cadenes, però els catalans només en tenim una, que es TV3, per plasmar la identitat catalana”, ha afegit.
Denúncia d’ingerències i censura
A més, Oliva ha aprofitat per criticar les “ingerències” que s’han donat des de direcció a l’hora d’emetre documentals de certes temàtiques. En aquest sentit, el mes de setembre el Comitè d’Empresa de TV3 va denunciar que s’hagués comès censura en el documental sobre zones inundables que estava preparant el Sense ficció. El programa, titulat Alerta inundable, havia de treure a la llum les pressions que, durant anys, haurien rebut, presumptament, alguns tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per firmar informes favorables a projectes de construcció en zones amb risc d’inundació.
Per aquesta raó, des de l’ANC denúncia les censures en aquests programes “quan està en joc algun departament del Govern o alguna institució rellevant”. En aquest sentit, assegura que “no es respira un clima de llibertat institucional” en la cadena pública.
A més, ha afegit que “TV3 ha d’estar al servei del país, no del govern de torn”.