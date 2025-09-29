Rebombori important a TV3. El Comitè d’Empresa de la cadena s’ha adherit al comunicat Censures disfressades, que signa l’equip del programa Sense ficció, i també al que havia fet, per la seva banda, el Consell Professional d’Informatius. Tots plegats denuncien, en un escrit que han fet públic i que han traslladat a tota la plantilla, que s’hagi comès censura en el documental sobre zones inundables que estava preparant el Sense ficció. El programa, titulat Alerta inundable, havia de treure a la llum les pressions que, durant anys, haurien rebut, presumptament, alguns tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per firmar informes favorables a projectes de construcció en zones amb risc d’inundació. La direcció d’informatius ha ajornat l’emissió del documental sense data, perquè consideren que encara no compleix amb els estàndards periodístics de la casa.
Portaveus de TV3 neguen que es tracti de censura
Portaveus oficials de TV3 confirmen la suspensió de l’emissió, però puntualitzen que només s’ha demanat que s’aprofundeixi més en les denúncies perquè creuen que és necessari buscar “més testimonis” i que se segueixi treballant en el documental “amb l’objectiu d’assegurar un bon treball periodístic“. Neguen que s’hagi comès censura en cap cas, una acusació que titllen “d’absolutament falsa“. Simplement, asseguren, s’ha seguit el procediment habitual de sempre: el documental ha arribat a direcció i, des d’aquí, s’ha demanat a l’equip que segueixi treballant-hi perquè creuen que caldria aprofundir més “per tenir totes les garanties d’un documental periodístic“.
En la denúncia que fan els treballadors de la cadena pública, lamenten que hi hagi hagut una “ingerència greu” de la direcció de la CCMA en l’equip del documental. Consideren que s’ha exercit “una pressió intolerable” sobre els treballadors que hi ha darrere d’aquest programa, ja que haurien “qüestionat” la seva professionalitat i també haurien “exigit modificacions” que “atempten contra la llibertat d’informació i el rigor periodístic”.
Treballadors de TV3 exigeixen que es garanteixi l’emissió del ‘Sense ficció’ de la polèmica
Des d’aquí exigeixen que es garanteixi l’emissió íntegra del documental i “que es posi fi a qualsevol mena de censura o pressió que vulneri els drets de les persones treballadores i la qualitat del servei públic”. No veuen bé que la direcció hagi posposat la seva emissió amb l’argument de continuar investigant sense aclarir, en cap moment, quina ha de ser la línia d’aquesta nova investigació. I continuen, contundents: “Aquesta decisió arriba després que es demanés explícitament a l’equip que eliminés del documental la part on els alertadors [extreballadors de l’ACA no identificats] feien la seva denúncia, fet que suposa una censura encoberta i una vulneració flagrant dels principis de transparència i servei públic“.
Denuncien, a més a més, que s’hagi pressionat les seves professionals perquè incomplissin lleis vigents, com ara la protecció de les fonts periodístiques, la protecció de dades dels alertadors i el secret professional: “Han exigit que es revelessin dades que podrien posar en risc la identitat dels alertadors”.
Denunciants no identificats i tensió amb el Departament de Territori
El nucli del desacord se situa en entrevistes fetes a extreballadors de l’ACA que no són identificats. De fet, ni tan sols surten d’esquena o en la penombra amb la veu distorsionada, com es fa amb alguns casos en reportatges d’investigació. La tècnica emprada en aquest cas, que tampoc és nova ni aliena a TV3, que l’ha permès en altres casos, és la de la dramatització de les declaracions amb veus d’actors. Tant l’equip autor del documental com el Consell Professional i el Comitè d’Empresa asseguren que les fonts estan protegides però que els periodistes que els han entrevistat han contrastat les seves afirmacions i la seva fiabilitat. El fet de demanar-los que revelessin el seu nom, segons aquesta versió, faria inviable el reportatge.
L’altra via de conflicte ha vingut per tensions amb responsables de comunicació del Departament de Territori i de l’ACA, als quals atribueixen pressions i falta de col·laboració amb el reportatge, ni tan sols per donar la versió de la conselleria malgrat que els fets referits –tot i no concretar-se’n les dates i els municipis exactes– serien responsabilitat de governs anteriors. L’estira-i-arronsa es va enquistar fins al punt que els periodistes afectats asseguren que els demanaven retirar els testimonis dels “alertadors”, els extreballadors que denunciaven els fets. Aquest extrem és desmentit, però, pels responsables de la cadena. El cas ha provocat un ambient de forta tensió periodistes i directius de TV3.