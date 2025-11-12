TV3 ha emès, finalment, el Sense Ficció sobre zones inundables que va generar tanta polèmica pel seu ajornament. Va parlar-se molt sobre aquest documental que treia a la llum, per primera vegada, les pressions fortíssimes i constants que haurien rebut, a principi dels anys 2000, treballadors de l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de validar determinades construccions en zones que se sabia que podien arribar a inundar-se. La direcció de la cadena va posposar l’emissió del treball perquè considerava que encara quedava investigació per fer, una decisió que va generar indignació –i acusacions de censura– dins la redacció. Doncs la polèmica interna ha continuat creixent, fins al punt que el Sindicat de Periodistes a la Televisió ha esclatat en un comunicat molt impactant després que se sentissin “crits” d’indignació a la redacció.
El Món ha tingut accés a la queixa que ha fet aquesta secció sindical, en la qual lamenten que la direcció hagi inclòs un paràgraf “que sembla un sarcasme” en la nota que continua publicada en el seu portal intern. El paràgraf polèmic diu: “Alerta inundable s’ha treballat de manera conjunta des de la direcció de Documentals amb l’equip del Sense Ficció, reforçant-ne el treball periodístic. S’han introduït alguns elements per enfortir-lo, concretant alguns dels aspectes que s’hi expliquen i sempre protegint les fonts”. La secció sindical de l’SPC considera que amb aquest text la direcció s’apunta part de l’autoria del documental: “Sembla un sarcasme si es tenen en compte les maniobres i les pressions que s’han produït en aquest cas. L’equip del programa s’ha declarat astorat per la comunicació“, etziben des del sindicat. Com a nota curiosa, aquestes línies no apareixen a la nota de premsa que han fet pública, sinó que només hi tenen accés els treballadors.
Demanen dimissions o destitucions
Des de dins continuen mantenint que la direcció havia “bloquejat” l’emissió del documental. Si han acabat emetent-lo, creuen, que és per la “pressió” que han exercit els treballadors: “Els petits canvis que s’han fet al documental ja estaven pactats prèviament amb les autores del documental i només és una excusa”, afegeix el comunicat de l’SPC. Creuen que amb la rectificació “no n’hi ha prou” i demanen que es “depurin responsabilitats“. “Les pressions que ha rebut l’equip han estat intolerables i el tracte professional i personal, encara més“, afegeixen amb contundència. I és que consideren que “no es pot permetre” la “puntada endavant” que pretén fer la direcció “com si aquest greu episodi de censura no hagués existit“.
Els màxims responsables no haurien pogut justificar els “defectes” que havien detectat en el documental, que finalment s’ha acabat emetent sense alterar-ne el contingut: “Si no hi ha dimissions, hi ha d’haver destitucions per recuperar el clima de confiança en la nostra feina diària“, demanen. Els professionals de la casa demanen sentir-se “protegits” pels caps “i no pas vigilats” per ells.
Una cosa que no acaba d’entendre’s és de què els ha servit ajornar-lo, ja que els testimonis dels alertadors anonimitzats han acabat apareixent-hi igualment i no s’ha afegit cap entrevista a ningú de l’ACA. De fet, només s’ha pogut llegir un missatge escrit en el qual asseguren que l’Agència Catalana de l’Aigua assegura que s’ha actuat correctament i que la mateixa normativa és “més restrictiva” des del 2016.
L’emissió del ‘Sense Ficció’ sobre zones inundables lidera el ‘prime time’
Si deixem de banda aquest malestar intern, també podem destacar que això no ha impedit que el documental triomfi. El Sense Ficció va liderar el prime time d’aquest dimarts amb el 15,7% del share i una mitjana de més de 272.000 teleespectadors -o un 16,3% i 580.000 espectadors únics si tenim en compte el que va fer TV3 en simultani, la suma de l’audiència per TV3 i per la cadena online-. Molta gent va voler saber què havia passat allà exactament, si tenim en compte que el segon classificat va quedar ben lluny tot i tenir un convidat català. Ens referim a El Hormiguero, que escala fins al 10,4% de quota de pantalla gràcies a una altra entrevista a Marc Márquez.
I la resta de cadenes? El bronze se l’ha endut La isla de las tentaciones (9,5% de share), que suma un altre capítol d’infidelitats i esbroncades fortes entre les parelles. Finalment, La Revuelta cau al quart lloc i troba a faltar el gran èxit que li havia generat la conversa amb Rosalía. En aquest cas, que tinguessin a plató a Paula Vázquez només va interessar al 9,3% de l’audiència catalana.