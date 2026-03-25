TV3 ha emès, aquest dimarts, un Sense Ficció de denúncia molt necessari. En la segona part de La fugida, el programa segueix històries reals d’abusos sexuals a menors dins d’escoles religioses i també revela com els agressors han evitat la justícia gràcies a l’encobriment de les ordres. Casos aterridors, testimonis colpidors i un mal cos d’aquells que et fan voler cremar-ho tot de la ràbia i impotència que se sent en veure que aquests monstres no han tingut el càstig que es mereixen. Com operen els mecanismes de silenci, la protecció institucional i impunitat que envolten aquests abusos dins d’escoles religioses?
L’emissió ha estat líder d’audiència del prime time amb el 14,2% del share i 219.000 teleespectadors. No és una xifra altíssima, però és que era una nit amb competència. La medalla de plata se l’ha endut a TVE gràcies a la gran final del concurs The Floor, que obté un boníssim 11,7% de la quota de pantalla. En tercera, posició, Antena 3 i la sèrie turca En tierra lejana que arriba al 9,2%. I, molt a prop, una gala de Supervivientes molt vista amb el 8,9%.
Un dels casos més aterridors de "La fugida, veritats ocultes" és el del missioner escolapi Manel Sales
Segons la investigació, hi podria haver centenars de víctimes de Sales al Senegal, on ell va ser entre el 1980 i el 2005#SenseFicció3Cat #LaFugida3Cat pic.twitter.com/dssTZM9VRH
Els teleespectadors, escandalitzats amb la pederàstia a l’església que destapa el Sense Ficció
Els teleespectadors han posat el crit al cel quan han descobert els casos d’abusos sexuals a menors que van cometre els sacerdots als qui denuncia aquest documental. Els testimonis de les víctimes són realment impactants, una vida truncada pels desitjos d’uns malalts que moltes vegades no tenen conseqüències. “Reportatge necessari. Molt preocupant veure com els agressors i els còmplices continuen amb impunitat. Ni oblit ni perdó“, ha escrit un usuari. “Gràcies a les víctimes per haver denunciat, sou molt valentes. Fins que no ha sortit a la llum aquests depredadors han continuat amb els abusos i la permissibilitat de l’Església. I continuen tan tranquils fent vida normal. No mereixen viure!” o “Increïbles testimonis de les noies abusades pel pare Blai a Alella i el vergonyós encobriment dels superiors de l’església” són alguns exemples que aplaudeix la valentia de les víctimes que denuncien.
I, en la mateixa línia, un munt d’usuaris que han omplert les xarxes socials de crítiques i ràbia cap a una institució que defensa autèntics monstres: “Aquest desgraciat porta desgraciant la vida d’infants tota la vida amb total impunitat”, “Quants pedòfils abusadors fastigosos campant com si res”, “El director del Pare Manyanet estava més preocupat per les baixes d’alumnes que de tenir un delinqüent amb pornografia infantil”, “Les paraules es queden curtes per definir el que sento veient La fugida sobre els abusos a menors comesos per membres de l’Escola Pia i el Pare Manyanet. Quin fàstic de pervertits i miserables, per primer cop desitjo que l’infern sigui etern i real“.
“Per dir-ho molt suau, em bull la sang! Si escric tot el que penso… Gràcies a tots i a totes les periodistes que investiguen i destapen aquest tipus d’atrocitats” o “Es pot dir ja q molts pederastes i agressors sexuals tenien en l’Església una pantalla, un amagatall, un espai de llibertat?” són altres exemples.
I d’altres critiquen que la justícia no sigui més ferma contra ells: “Les sentències sempre lleus. Els superiors protegint-los. Quina puta vergonya” i “Aquests éssers que s’ordenen capellans no representen per al res ni els valors, ni la fe, ni res de res. La Institució que els encobreix i els seus representants tampoc. És un delicte tan greu, tan fosc i tan endimoniat que la Justícia hauria d’actuar i si no ho fa… què?”.
Uns teleespectadors “trencats” davant d’un documental que torna a posar sobre la taula una xacra de la que no arribem a fer-nos a la idea d’on arriba.