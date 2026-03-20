Supervivientes està tenint un inici d’edició molt caòtic, dels més problemàtics que es recorden. L’organització no s’esperava que els concursants ho passessin tan malament, però en els primers quinze dies de concurs ja han amenaçat d’abandonar diverses vegades. En la gala d’aquest dijous, els presentadors Jorge Javier Vázquez i María Lamela han reconegut que la situació és “límit” per culpa del temporal que afecta l’illa des de fa 48 hores. No ha parat de ploure i això ha generat complicacions severes per a uns famosos que ja estaven a prop del col·lapse. Els teleespectadors de Telecinco han vist, en aquesta última gala, un altre intent d’abandonament, la forta esbroncada de dos companys i un toc d’atenció mai vist. Ha estat un programa calentet.
“La guerra entre els concursants ha esclatat, han viscut la nit més complicada. S’han provocat conflictes inimaginables entre ells i la convivència ha esclatat pels aires”, han deixat anar. I, en una connexió amb ells, els han avisat que aquest no serà l’últim temporal que patiran: “Les coses a Supervivientes sempre poden anar a pitjor“. El presentador de Badalona els ha demanat que es posin les piles: “Aquesta nit estaré guerrer amb vosaltres, aquest no és un concurs qualsevol i heu de demostrar que us mereixeu estar-hi. Necessito saber que teniu ganes de continuar i entregar-vos a Supervivientes. Prou de davallades, de tristeses i de totes aquestes coses. Fora queixes“.
Dos intents d’abandonament més en una edició complicada de Supervivientes
I és que feia temps que no es veia un equip de concursants tan queixosos. De fet, Borja i Darío han reconegut que no poden més. Estan junts a Playa Destino, sols i sota la pluja: “No tinc res en contra d’ell, però fa 12 dies que estem aquí veient-nos la cara cada dia. Com segueixi així, marxaré cap a Espanya. De debò us ho dic.. Això és un càstig diví i no li ho desitjo ni tan sols a la meva exparella“. “Estic perquè em porteu un paraigua i un kebab”, ha dit el Borja en una petició molt insòlita al programa.
També Álex de la Croix ha amenaçat l’organització de voler marxar: “Vull abandonar. No trobo la persona que soc… M’he adonat que no puc continuar amb aquesta experiència. Creia que venia amb molta fortalesa, però no la tinc. Em trobo igual de malament, em sento malament per fallar les persones que tinc fora… És una decisió molt dura i complicada, però ho estic passant realment malament”. Li han demanat que s’ho pensi bé un parell de dies, així que serà diumenge vinent quan coneguem la decisió que pren. També ella se sumarà als qui han renunciat a continuar-hi?
La pitjor nit de Marisa Jara al reality de Telecinco
Després de la salvació de l’Almudena, aquest dijous s’havia de conèixer quin seria el concursant expulsat. Els qui es jugaven aquest paper eren la Marisa Jara, la Claudia Chacón i el Toni Elías. Com molts s’esperaven, ha estat la primera l’escollida per abandonar. Ella ja s’imaginava a Espanya menjant paella i, realment, no s’esperava que l’enviessin a una altra platja amb el Borja i el Darío. Cap d’ells està content amb aquesta segona oportunitat, especialment la Marisa que ha posat el crit al cel: “No m’envieu a una altra illa ara, quin fastidio. He arribat a un límit… estar aquí dempeus m’està costant esforços“.
De fet, els presentadors han lamentat poc després que la concursant hagués activat el protocol d’abandonament després. La gala de diumenge serà molt intensa, tenint en compte que hi ha dos concursants amb ganes d’enviar-ho tot a pastar fang… després de l’abandonament de l’Álex Ghita.
El càsting no ha estat gaire encertat, tenint en compte que no estan aguantant aquesta experiència cap d’ells. Tots volen marxar cap a casa, pel que sembla, i només fan que queixar-se. Què s’esperaven? Ja són molts anys de Supervivientes, el que no canvia de mecànica pràcticament. El temps dirà quins d’ells acaben mantenint-se al concurs i qui acaba marxant amb la cua entre les cames.