Jorge Javier Vázquez ha passat per quiròfan recentment per retocar-se la cara, una intervenció estètica que havia de ser poca casa i ha acabat convertida en un lífting radical que li ha canviat tot el rostre. El presentador de Badalona ha protagonitzat un munt de muntatges al llarg d’aquests tres mesos, en els quals els teleespectadors anaven veient com acabava d’assentar-se el resultat després de la desinflamació. I no ha tingut pocs problemes, precisament, en el postoperatori… Ell mateix ha donat detalls molt impactants sobre tots els problemes que ha tingut després de punxar-se el coll, les celles, els ulls, els llavis i el front.
El dia en què va tornar a la feina després d’aquesta operació total se’l veia summament inflat en antena. Ara ha explicat per què: “Em van operar la zona dels ulls i també de la cua de la cella, que te l’aixequen una mica. Em van deixar una cicatriu allà i, per això, van haver de posar-me Botox al front perquè pogués cicatritzar tot millor”. També van tallar-li una mica la pell de sota dels llavis per aixecar-se-la, cosa que fa que sembli que t’han posat més àcid als llavis. I tot això, en una intervenció de sis hores. Una remodelació facial completa amb una blefaroplàstia (dels ulls), el lífting de la cua de la cella i un lip lift (o millora dels llavis) al que va sumar el retoc de coll i mandíbula.
Després, arribaria la següent que va ser més complicada. En una entrevista a ¡De Viernes! en dona detalls: “En aquesta, em vaig fer un lífting i em vaig retocar la mandíbula i el coll. Aquesta va ser molt pitjor… La cosa és que el cirurgià em va recomanar fer-ho en dues operacions diferents perquè no fos tanta cosa, però no volia perdre’m les vacances i ho vaig fer tot alhora amb només un mes de recuperació quan, en realitat, en necessites més de sis perquè la cosa quedi bé”.
Tots els problemes de Jorge Javier en el postoperatori
Molts es pregunten per què els famosos acaben retocant-se tantíssim. En el seu cas, deixa clar que són les inseguretats les que provoquen que necessiti millorar la seva cara per no veure’s tan gran. La confessió ha estat íntima i impactant: “Fa 30 anys que surto a televisió i, sincerament, no suporto veure’m tots els dies en una pantalla a una determinada edat“.
No és el mateix veure’s amb 20 o 30 anys que amb 55 és clar: “Hi ha una davallada física important i no és el mateix tenir-ho si treballes en un lloc on no t’has de veure, que fer-ho en un que sí. Jo em veig cada dia ampliat i no m’agradava el que veia. Fins i tot, hi havia dies que arribava a pensar que preferia quedar-me a casa per no veure’m així. Em produïa rebuig a mi mateix… l’edat no perdona”. Després del pas pel quiròfan, però, es veu “molt millor que abans”.
El postoperatori no va ser fàcil, ja que hores després de rebre l’alta va patir una pujada de tensió i això va derivar en un edema seriós. L’endemà, la cara la tenia tan inflamada que va haver de tornar a passar per quiròfan per drenar líquids i l’ull va quedar-li molt perjudicat: “Ni tan sols podia obrir-lo… per això vaig anar al plató de Supervivientes amb ulleres de sol”. La cosa és que la cara se li va arribar a desfer o desfigurar temporalment, però afortunadament va poder revertir-ho. Ara està satisfet amb el resultat, diu, però encara necessita més temps perquè tot acabi al seu lloc.
La nova cara de Jorge Javier Vázquez ha generat molts mems a les xarxes socials
A les xarxes socials, són molts els detractors de Jorge Javier Vázquez que han aprofitat la seva cara inflamada per mofar-se d’ell o publicar comparacions divertides. Aquests retocs se’ls fa perquè no s’agrada a si mateix, una cosa que no és per riure, però això no sembla importar a les desenes de persones que han fet servir la intel·ligència artificial per exagerar, encara més, el seu canvi físic o que simplement s’han rigut de la seva passió pel bisturí.
#SVAllStarsGala1— 𝐏𝐈𝐎𝐉𝐄𝐌𝐎𝐒 〄 ⛔🚿 𝕏 (@piojemos) September 4, 2025
Jorge Javier se ha operado las operaciones. pic.twitter.com/JEeC6YpcSz
Los mejores memes de Jorge Javier con su “nueva cara”— 🚀 (@palafitop) September 4, 2025
1. Jorge Javier Reynolds
#SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/YQiq26kbOe
No me había dado cuenta que Jorge Javier también se había operado la nariz #ElDiarioDeJorge10S pic.twitter.com/eC6ScfxUFf— TONY GABBANA 🏳️🌈 (@tonygabbana_88) September 10, 2025
Veo a Jorge Javier y dudo si es el Gobierno o los cirujanos plásticos los que más tratan a la gente por gilipollas. pic.twitter.com/9hOXvyLWw7— Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) December 7, 2025
Un canvi de cara que ha fet parlar molt, però que ell creu que l’afavoreix i no es penedeix en absolut d’haver fet aquest pas.