L’1 de desembre és el Dia Mundial de la Sida i el programa El diario de Jorge ha aprofitat la jornada per donar veu a un testimoni que pateix la malaltia. Jorge Javier Vázquez ha parlat amb jove que és positiu indetectable i això ha portat el presentador a obrir un capítol personal de la seva joventut per posar damunt la taula l’estigmatització que rebia la sida en els anys 90.
Jorge Javier Vázquez parla de l’estigma de la sida en el seu programa
Jorge Javier mai ha tingut cap mena de por ni vergonya a l’hora de parlar de la seva vida privada i no és el primer cop que tracta en primera persona el tema de la sida. En aquesta conversa amb el jove en el programa de Telecinco, el protagonista s’ha sincerat sobre el seu diagnòstic, que és un positiu en sida que és indetectable. Això que vol dir? Que és una persona portadora del VIH, però que no el pot transmetre. Aprofitant aquest testimoni, el presentador català ha volgut fer un breu parèntesi per parlar d’aquesta malaltia i l’estigma que ha existit durant molts anys. “Jo tinc 55 anys i he de dir-te que vaig tenir la meva primera experiència sexual amb 20 anys”, ha revelat. Una història que es rememora ara fa tres dècades.
Amb un llacet de color vermell al pit, el símbol del VIH, Jorge Javier explica que recorda l’1 de desembre “com un dia terrible” durant molts anys de la seva vida. “En aquell moment de desinformació i de por vaig passar set anys de terror a la meva vida perquè era incapaç de fer-me la prova per veure si estava infectat o no”, ha confessat. A més a més, confessa que en aquella època, els anys 90, les persones de la seva generació “vivien amb molta por”, sobretot perquè aquell dia s’omplien els mitjans d’informació sobre la malaltia. “Es parlava d’una possible vacuna, dels tractaments, i per a molta gent de la meva generació, n’hi ha molta que va desaparèixer, és una cosa que tenim posada per la por que vam passar”.
Jorge Javier no és el primer cop que parla del VIH
Com dèiem, Jorge Javier no és el primer cop que parla de la sida públicament. El passat 2024 va compartir un escrit molt sincer després de veure una sèrie i llegir un llibre que parlava del tema. “Com havia de compartir els meus temors si tot el que estava relacionat amb aquesta malaltia remetia al vici i al càstig?”. També va dedicar unes paraules als joves: “És molt difícil explicar-li a la gent jove la por que vam passar durant molts anys per culpa del maleït virus. O com de malament es tractava els malalts, que eren rebutjats a hospitals i per molts familiars”. En aquesta línia també va fer una crítica cap a la sanitat pública actual, afirmant que calia “posar-se les piles urgentment” en aquest tema. Sigui com sigui, el seu testimoni en el programa de Telecinco serveix un cop més per donar visibilitat al VIH de manera pública.