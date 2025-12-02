El 1 de diciembre es el Día Mundial del Sida y el programa El diario de Jorge ha aprovechado la jornada para dar voz a un testimonio que padece la enfermedad. Jorge Javier Vázquez ha hablado con un joven que es positivo indetectable y esto ha llevado al presentador a abrir un capítulo personal de su juventud para poner sobre la mesa la estigmatización que recibía el sida en los años 90.

Jorge Javier Vázquez habla del estigma del sida en su programa

Jorge Javier nunca ha tenido ningún tipo de miedo ni vergüenza a la hora de hablar de su vida privada y no es la primera vez que trata en primera persona el tema del sida. En esta conversación con el joven en el programa de Telecinco, el protagonista se ha sincerado sobre su diagnóstico, que es un positivo en sida que es indetectable. ¿Qué significa esto? Que es una persona portadora del VIH, pero que no lo puede transmitir. Aprovechando este testimonio, el presentador catalán ha querido hacer un breve paréntesis para hablar de esta enfermedad y el estigma que ha existido durante muchos años. «Yo tengo 55 años y debo decirte que tuve mi primera experiencia sexual a los 20 años», ha revelado. Una historia que se recuerda ahora hace tres décadas.

Con un lazo de color rojo en el pecho, el símbolo del VIH, Jorge Javier explica que recuerda el 1 de diciembre «como un día terrible» durante muchos años de su vida. «En aquel momento de desinformación y de miedo pasé siete años de terror en mi vida porque era incapaz de hacerme la prueba para ver si estaba infectado o no», ha confesado. Además, confiesa que en aquella época, los años 90, las personas de su generación «vivían con mucho miedo», sobre todo porque aquel día se llenaban los medios de información sobre la enfermedad. «Se hablaba de una posible vacuna, de los tratamientos, y para mucha gente de mi generación, hay mucha que desapareció, es algo que tenemos presente por el miedo que pasamos».

Jorge Javier Vázquez se sincera sobre el VIH | Telecinco

Jorge Javier no es la primera vez que habla del VIH

Como decíamos, Jorge Javier no es la primera vez que habla del sida públicamente. El pasado 2024 compartió un escrito muy sincero después de ver una serie y leer un libro que hablaba del tema. «¿Cómo iba a compartir mis temores si todo lo que estaba relacionado con esta enfermedad remitía al vicio y al castigo?». También dedicó unas palabras a los jóvenes: «Es muy difícil explicar a la gente joven el miedo que pasamos durante muchos años por culpa del maldito virus. O cómo de mal se trataba a los enfermos, que eran rechazados en hospitales y por muchos familiares». En esta línea también hizo una crítica hacia la sanidad pública actual, afirmando que era necesario «ponerse las pilas urgentemente» en este tema. Sea como sea, su testimonio en el programa de Telecinco sirve una vez más para dar visibilidad al VIH de manera pública.