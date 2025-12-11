La confesión más impactante de Jorge Javier sobre su nueva cara

Jorge Javier Vázquez ha pasado por quirófano recientemente para retocarse la cara, una intervención estética que debía ser menor y ha terminado convirtiéndose en un lifting radical que le ha cambiado todo el rostro. El presentador de Badalona ha protagonizado un montón de montajes a lo largo de estos tres meses, en los cuales los televidentes iban viendo cómo terminaba de asentarse el resultado después de la desinflamación. Y no ha tenido pocos problemas, precisamente, en el postoperatorio… Él mismo ha dado detalles muy impactantes sobre todos los problemas que ha tenido después de pincharse el cuello, las cejas, los ojos, los labios y la frente.

El día en que volvió al trabajo después de esta operación total se le veía sumamente hinchado en antena. Ahora ha explicado por qué: «Me operaron la zona de los ojos y también de la cola de la ceja, que te la levantan un poco. Me dejaron una cicatriz allí y, por eso, tuvieron que ponerme Botox en la frente para que pudiera cicatrizar todo mejor». También le cortaron un poco la piel de debajo de los labios para levantársela, lo que hace que parezca que te han puesto más ácido en los labios. Y todo esto, en una intervención de seis horas. Una remodelación facial completa con una blefaroplastia (de los ojos), el lifting de la cola de la ceja y un lip lift (o mejora de los labios) a lo que sumó el retoque de cuello y mandíbula.

Después, llegaría la siguiente que fue más complicada. En una entrevista en ¡De Viernes! da detalles: «En esta, me hice un lifting y me retoqué la mandíbula y el cuello. Esta fue mucho peor… La cosa es que el cirujano me recomendó hacerlo en dos operaciones diferentes para que no fuera tanto, pero no quería perderme las vacaciones y lo hice todo a la vez con solo un mes de recuperación cuando, en realidad, necesitas más de seis para que la cosa quede bien».

Muchos se preguntan por qué las celebridades acaban retocándose tantísimo. En su caso, deja claro que son las inseguridades las que provocan que necesite mejorar su cara para no verse tan mayor. La confesión ha sido íntima e impactante: «Hace 30 años que salgo en televisión y, sinceramente, no soporto verme todos los días en una pantalla a una determinada edad«.

No es lo mismo verse con 20 o 30 años que con 55 está claro: «Hay un declive físico importante y no es lo mismo tenerlo si trabajas en un lugar donde no tienes que verte, que hacerlo en uno que sí. Yo me veo cada día ampliado y no me gustaba lo que veía. Incluso, había días que llegaba a pensar que prefería quedarme en casa para no verme así. Me producía rechazo a mí mismo… la edad no perdona». Después de pasar por el quirófano, sin embargo, se ve «mucho mejor que antes».

El postoperatorio no fue fácil, ya que horas después de recibir el alta sufrió una subida de tensión y esto derivó en un edema serio. Al día siguiente, la cara la tenía tan inflamada que tuvo que volver a pasar por quirófano para drenar líquidos y el ojo le quedó muy perjudicado: “Ni siquiera podía abrirlo… por eso fui al plató de Supervivientes con gafas de sol”. La cosa es que la cara se le llegó a deshacer o desfigurar temporalmente, pero afortunadamente pudo revertirlo. Ahora está satisfecho con el resultado, dice, pero aún necesita más tiempo para que todo termine de asentarse.

La nueva cara de Jorge Javier Vázquez ha generado muchos memes en las redes sociales

En las redes sociales, son muchos los detractores de Jorge Javier Vázquez que han aprovechado su cara inflamada para burlarse de él o publicar comparaciones divertidas. Estos retoques se los hace porque no se gusta a sí mismo, algo que no es para reírse, pero eso no parece importar a las decenas de personas que han usado la inteligencia artificial para exagerar, aún más, su cambio físico o que simplemente se han reído de su pasión por el bisturí.

Un cambio de cara que ha dado mucho que hablar, pero que él cree que le favorece y no se arrepiente en absoluto de haber dado este paso.