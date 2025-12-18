«Tengo VIH». Así comienza la publicación que ha hecho el actor y director Eduardo Casanova este jueves 18 de diciembre. Un post en su perfil de Instagram en el que revela que tiene el Virus de la Inmunodeficiencia Humana a través del tráiler de su próximo documental producido por Jordi Évole. En una rueda de prensa, el periodista catalán se ofreció a hacer un documental sobre su vida y esta propuesta ahora se hará realidad y llegará a los cines en 2026.

Eduardo Casanova ha decidido romper su silencio y anunciar públicamente que tiene VIH, justo cuando hace unas semanas estrenaba su miniserie Silencio en la que pone sobre la mesa la estigmatización de las personas con sida a través de una metáfora muy curiosa con vampiros. Después de muchísimos años de guardar esta información tan personal, Casanova se abre en canal a través de esta película documental para explicar «con dignidad» una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Un documental sobre su vida producido por Jordi Évole

Jordi Évole y Atresmedia se unen en la creación de esta película documental dirigida por Màrius Sànchez y Lluís Galter y que verá la luz en 2026. El estigma social asociado al virus del VIH todavía forma parte de la realidad de las personas que lo padecen y después de muchos años de silencio, Eduardo Casanova alza la voz para explicarlo públicamente. Se trata de una de las revelaciones personales más íntimas del actor y director que, a través de este proyecto, habla con las personas que le han acompañado todos estos años antes de dar el gran paso de explicarlo al mundo. Médicos, enfermeras, colaboradores y amigos de Casanova aparecen en este documental que llegará muy pronto a las salas de cine.

La noticia ha sido una sorpresa para todos y el mismo Eduardo ha decidido compartir unas palabras con sus seguidores para anunciar la noticia. «Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente», expresa en este post en Instagram.

¿Cómo será el documental?

El actor ha decidido hacerlo a su manera, a través del cine, un lugar donde puede expresarse de manera abierta y tal como él necesita explicarlo. «Pero sobre todo lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático e injusto del mundo).», expresa el actor.

Eduardo Casanova estrenará un documental sobre su vida y anuncia que tiene VIH | Atresmedia

En todo caso, remarcar que se trata de una película documental y niega que sea un programa de televisión, por lo tanto, se podrá ver en los cines pronto, es decir, más concretamente el próximo año. «Ya habrá tiempo para explicar más cosas. A pesar del miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz», finaliza el texto. Una noticia que ha sido toda una sorpresa, pero que promete mostrar la realidad de un actor que enseñará la lucha personal que ha guardado todos estos años en un relato íntimo y curioso.