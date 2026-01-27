La Revuelta ha vivido una auténtica revolución en su plató durante la entrevista principal de la emisión de este lunes, cuando han invitado a todos los actores de la película deAída. 21 años después del estreno, los personajes de la serie llegarán a la gran pantalla con una película basada en esta larga y exitosa sitcom española.

Paco León, Carmen Machi, Melani Olivares, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova… las caras más reconocibles se han dado cita para promocionar un reencuentro «arriesgado y difícil» que hará que los fans «rían, piensen y se emocionen». En esta ocasión, imaginar cómo hubiera continuado la serie si hubieran grabado un último capítulo que nunca existió.

¿Qué anécdotas vergonzosas han contado los actores de Aída?

David Broncano y su equipo les han pedido que se sometieran a una especie de juego de la ruleta y, aquel actor que seleccionara el azar, tendría que responder una pregunta comprometida. En medio de este juego, Eduardo Casanova sacó a la luz una anécdota que hizo mucha gracia. Y es que, hace unos años, le dieron a probar un pastel de marihuana sin decirle cuál era el ingrediente especial… y la cosa no terminó muy bien: «Tu hermana tuvo que acompañarme a casa porque, en una fiesta de cumpleaños de Paco León, una persona ajena a quien ahora no podemos culpar apareció con un pastel hecho con hierba y nadie dijo nada«.

Los actores de Aída comparten anécdotas locas en La Revuelta | TVE

«El pastel estaba muy bueno y yo no sabía nada de todo eso… Me fui porque había gente que se estaba sintiendo mal y dejé a un amigo en el taxi. Allí me enteré de que el pastel estaba hecho con mucho amor y, cuando entré en el ascensor, vi que los números no dejaban de subir y eso que solo había cinco pisos«, recuerda.

Una vez en el piso, otra vez, notó que se acentuaban los efectos de la droga: «Marisol Ayuso me daba miedo y tuvieron que acompañarme a casa porque quería irme de allí rápidamente. Solo os diré que Paco se asustó al verme«, decía entre risas. Cuando llegó a casa, tuvo que inventarse una mentira para justificar su aspecto ante su madre: «Le dije que me había tomado una cerveza y que había mezclado con un ibuprofeno«.

La entrevista ha sido hilarante y el público ha reído de lo lindo | TVE

¿Qué han contado los actores de Aída en esta entrevista? | TVE

Carmen Machi, por su parte, ha reconocido que la mayonesa es su ingrediente preferido y que le pone «a prácticamente todo». ¿Y otra confesión escatológica? Cuando Paco León dijo que, muchas veces, usa la mano para limpiarse los mocos cuando no tiene pañuelos a mano: «Hago este gesto para disimular mientras me quito los mocos con la mano«, terminó diciendo. Una entrevista hilarante que deja con ganas de ver el reencuentro que han preparado después de tantos años.