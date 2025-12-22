Muy buenas noticias para Miren Ibarguren. La actriz, muy conocida por sus papeles en La que se avecina y Aída, ha anunciado de manera muy especial su embarazo. Se trata del segundo bebé que tendrá la intérprete con su marido, Alberto Caballero. A los 45 años, Miren Ibarguren cierra un año muy especial en el ámbito profesional y vivirá una Navidad aún más bonita a la espera de la segunda criatura que ampliará su familia junto al pequeño Rocco, que nació en el año 2022.

Así ha anunciado su segundo embarazo Miren Ibarguren

Miren Ibarguren y Alberto Caballero ya saben lo que es convertirse en padres. Esta vez, la noticia ha llegado por sorpresa con la portada de la revista InStyle que ha salido a la venta este lunes 22 de diciembre. «Después de cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo», explican desde la citada revista. A pesar de ser uno de los mejores años de su carrera, convertirse en madre por segunda vez será uno de los grandes hitos del 2026.

Para anunciar esta noticia tan bonita y especial, Miren se ha convertido en la imagen que ocupa la portada de la revista de los meses de enero y febrero de 2026. Justo cuando quedan menos de diez días para despedirse del 2025, la actriz ha sorprendido con una fotografía en la que se puede ver su barriga embarazada. En todo caso, la pareja ha mantenido cierta discreción en cuanto a su vida privada y por ahora no hay más detalles sobre el sexo del bebé o qué nombres están pensando para la criatura. Sea como sea, el pequeño Rocco tendrá pronto un nuevo compañero de juegos.

Miren Ibarguren y Alberto Caballero serán padres de su segundo bebé | Instagram

¿Cómo se conocieron Miren Ibarguren y Alberto Caballero?

La historia de amor de Miren Ibarguren y Alberto Caballero nació entre guiones y cámaras. La actriz y el director y guionista se conocieron hace más de una década en el plató de La que se avecina y desde entonces, a pesar de mantener su relación personal en un segundo plano, los hemos podido ver compartir estampas de lo más románticas a través de las redes sociales. En el año 2023 decidieron dar un paso más en su relación personal convirtiéndose en marido y mujer en una ceremonia íntima celebrada a las afueras de Madrid.

Antes, sin embargo, habían decidido ampliar su familia convirtiéndose en padres por primera vez. En el año 2022 nació su primogénito, Rocco, que ahora tendrá un hermanito o una hermanita, a la espera de saber más detalles por parte de los protagonistas.