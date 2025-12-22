Molt bones notícies per a Miren Ibarguren. L’actriu, molt coneguda pels seus papers a La que se avecina i Aída, ha anunciat de manera molt especial el seu embaràs. Es tracta del segon bebè que tindrà la intèrpret amb el seu marit, Alberto Caballero. Als 45 anys, Miren Ibarguren tanca un any molt especial en l’àmbit professional i viurà un Nadal encara més maco a l’espera de la segona criatura que ampliarà la seva família al costat del petit Rocco, que va néixer l’any 2022.
Així ha anunciat el seu segon embaràs Miren Ibarguren
Miren Ibarguren i Alberto Caballero ja saben què és convertir-se en pares. Aquest cop, la notícia ha arribat per sorpresa amb la portada de la revista InStyle que ha sortit a la venda aquest dilluns 22 de desembre. “Després de tancar el millor any de la seva carrera, l’actriu celebra premis, estrenes i una notícia íntima que il·lumina encara més aquest moment: l’embaràs del seu segon fill”, expliquen des de la citada revista. Tot i ser un dels millors anys de la seva carrera, convertir-se en mare per segon cop serà una de les grans fites del 2026.
Per anunciar aquesta notícia tan maca i especial, Miren s’ha convertit en la imatge que ocupa la portada de la revista dels mesos de gener i febrer de 2026. Tot just quan queden menys de deu dies per acomiadar-se del 2025, l’actriu ha sorprès amb una fotografia en què es pot veure la seva panxa embarassada. En tot cas, la parella ha mantingut certa discreció pel que fa a la seva vida privada i ara per ara no hi ha més detalls sobre el sexe del bebè o quins noms estan pensant per a la criatura. Sigui com sigui, el petit Rocco tindrà aviat un nou company de jocs.
Com es van conèixer Miren Ibarguren i Alberto Caballero?
La història d’amor de Miren Ibarguren i Alberto Caballero va néixer entre guions i càmeres. L’actriu i el director i guionista es van conèixer fa més d’una dècada al plató de La que se avecina i des de llavors, tot i mantenir la seva relació personal en un segon pla, els hem pogut veure compartir estampes d’allò més romàntiques a través de les xarxes socials. L’any 2023 decidien fer un pas més en la seva relació personal convertint-se en marit i muller en una cerimònia intima celebrada als afores de Madrid.
Abans, però, havien decidit ampliar la seva família convertint-se en pares per primer cop. L’any 2022 va néixer el seu primogènit, Rocco, que ara tindrà un germanet o una germaneta, a l’espera de saber més detalls per part dels protagonistes.