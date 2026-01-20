Jordi Évole ha estrenado una nueva temporada de su programa en La Sexta, la séptima entrega de un formato que gusta y que consigue una audiencia media muy buena con más de un millón de telespectadores. El cantante Manuel Carrasco fue el primer invitado, pero de la lista de famosos que pasarán por allí destaca otro nombre propio: el de Iñaki Urdangarin. El exmarido de Cristina de Borbón no había concedido ninguna entrevista en televisión antes, pero parece que le ha gustado esto de salir en La 2 Cat con Jordi Basté y también hablará con el periodista de Cornellà.

En una entrevista promocional que ha publicado Bluper, Jordi Évole ha reconocido que aún no ha grabado la entrevista pero que está confirmada y se emitirá antes de que termine esta temporada. Para mantener los ánimos calmados, ha optado por defenderlo públicamente, pensando que siempre va bien llegar de buenas a la conversación. ¿Cómo justifica la entrevista al exduque de Palma? “Poca gente puede explicar lo que él ha vivido y me gustaría que la entrevista se centrara en la dimensión humana de una trayectoria única. Me interesa el relato humano de alguien que lo ha perdido todo y que ha tenido que reconstruirse”.

Iñaki Urdangarin ha hablado de su paso por prisión en la entrevista con Jordi Basté | La 2 Cat

Jordi Évole describe a Iñaki Urdangarin como un «chivo expiatorio»

«En su momento, Iñaki fue el chivo expiatorio de una situación mucho más compleja de la Casa Real y que, además, se demostró que después quedó casi en anécdota», suelta Jordi Évole en una descripción bastante amable de lo que ocurrió. Su historia de vida es «muy potente», encuentra, ya que pasó de ser un deportista de élite al yerno perfecto y, después, a convertirse en alguien «menospreciado y vilipendiado»: «Que ahora haya vuelto a levantarse y hoy tenga ganas de hacer cosas nuevas me parece muy interesante«, asegura.

El presentador dice que le ha sido “fácil” convencerlo para esta entrevista porque se conocen “desde hace años”: “Ya lo teníamos hablado y la coincidencia de que aparezca su libro ha sido fundamental para que la entrevista pueda realizarse”.

No hay fecha de emisión, aún, pero seguramente será una de las emisiones de esta temporada que generarán más interés en la audiencia, tal como ocurrió en la entrevista con Jordi Basté. Se supone que no es tan amigo de Jordi Évole como lo es del locutor de RAC1, así que podría haber alguna pregunta un poco más comprometida… que habrá que ver si, finalmente, es así teniendo en cuenta que estas últimas declaraciones hacen pensar que podría blanquearlo.