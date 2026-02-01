Iñaki Urdangarin se había mantenido en silencio todo este tiempo, a pesar de las suculentas ofertas que le habían hecho para hablar públicamente sobre el divorcio de Cristina de Borbón y los años que ha pasado en prisión. Ahora pretende hacerse de oro con la publicación de unas memorias -o libro de coaching, depende de a quién preguntes- que prometen hacer tambalear a la familia real. Será la semana próxima cuando lleguen a las librerías, lo que permitirá conocer qué detalles íntimos ha querido sacar a la luz en este ejercicio de transparencia. Él las ha vendido como una oportunidad de contar su historia, de verdad, y de ayudar a otras personas que quieran reinventarse después de pasar por situaciones «tan fuertes» como las que ha superado él. Pues bien, la revista ¡Hola! ha tenido acceso a algunos fragmentos del escrito y ha filtrado parte de su contenido.

La portada ya hace intuir por dónde irán los tiros, teniendo en cuenta que han escogido Todo lo vivido: triunfos, derrotas y aprendizajes como título. Desde la revista se asegura que, aquí, «hace balance» y «se sincera» como nunca ha hecho sobre los hechos más «luminosos» y también los más «oscuros» de su vida. En un total de 295 páginas, el exyerno de Juan Carlos de Borbón repasará su carrera como jugador profesional de balonmano y la posterior entrada en la familia real. Evidentemente, también habla del tiempo en prisión y el divorcio de la madre de sus hijos. Pero, ¿qué partes se han filtrado?

¿Qué cuenta Iñaki Urdangarin en sus memorias?

En primer lugar, el ex de Cristina se arrepiente de haber generado «dolor» en los suyos y «decepción» en muchas personas. El objetivo de este escrito, según dicen, es explicar su versión de lo que ha vivido y pedir perdón abiertamente. No obstante, no dudará en ofrecer un testimonio potente y sin ocultar su enojo con la familia real: «Cuando las cosas se pusieron feas, me sentí abandonado. Yo, que me había sentido bien acogido, nunca sentí que perteneciera realmente a mi familia política». Cuando recuerda el paso por prisión, dice que aún «le tiembla el pulso» si mira hacia «la oscuridad» que le invadió especialmente durante los primeros meses que pasó recluido. Esa experiencia «desgarró» a la familia «de arriba a abajo».

A lo largo del libro, parece que solo dedica buenas palabras hacia su exesposa. De Cristina aplaude que pudiera encargarse de todo mientras él estaba en prisión, le agradece el apoyo que le dio en su peor momento y también recuerda los años más felices que vivieron juntos. «Hacer sufrir a Cristina y a mis hijos otra vez nunca fue parte de mi idea de empezar desde cero», asegura. «Cristina sigue siendo una parte importantísima de mi vida, a quien amo, admiro y respeto. La considero la responsable de haber sostenido nuestra familia con una fortaleza admirable«. Y continúa con más halagos: «Aún seguimos preocupándonos el uno por el otro, nos deseamos lo mejor e intentamos apoyarnos no solo como padres, sino también como amigos«.

Iñaki Urdangarin se sincerará sobre su vida en unas memorias que llaman la atención | Europa Press

Eso sí, las declaraciones que más gustan son las que hacen referencia a Ainhoa Armentia. Su actual pareja, que no podrá ponerse celosa porque a ella le dedica las frases más bonitas: «Ella es una parte esencial de mi felicidad. Cerca de ella, el pasado ya no pesa con tanta rotundidad. Es una parte esencial de mi presente y ojalá de mi futuro«.

Iñaki afirma que su amor y su comprensión fueron «claves» para que pudiera encontrar el camino de su reconstrucción: «Supuso una energía nueva en mi vida. Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante«. Unas palabras que llegan en el peor momento de la pareja, curiosamente, ya que sus amigos confiesan que atraviesan su peor crisis porque están pasando mucho tiempo separados y eso ha «afectado» la relación. Habrá que ver cómo recibe la gente el libro del vasco y si consigue vender más ejemplares que su antiguo suegro.