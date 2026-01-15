Cristina de Borbón ha recuperado la sonrisa tras el divorcio de Iñaki Urdangarin y parece que ha seguido sus pasos, ya que ella también habría rehecho su vida sentimental. La publicación de las fotos del exduque de Palma de la mano de Ainhoa Armentia, quien ahora sabemos que era su compañera de trabajo, dinamitaron un matrimonio que ya estaba roto desde que él entró en prisión. Ahora que ha cumplido 60 años, la hermana de Felipe VI habría decidido romper su celibato y se estaría dejando querer por un amigo especial.
Se especula con esta relación desde hace un par de años, cuando se habló en televisión por primera vez de su amistad con este empresario británico. En su momento, se dijo que Cristina estaba «contenta y feliz» en una relación «consolidada», pero que no quería que se hablara de ello porque aún se estaba tramitando el divorcio. Hasta ahora, ha mantenido este amor con muchísima discreción… pero este secretismo ha quedado atrás.
Vanitatis publica, hoy mismo, información sobre este empresario inglés de raíces árabes que la habría cautivado. Está vinculado al comercio internacional y tendría contactos con gente de Barcelona, lo que habría hecho que acabara conociendo a la infanta española. De él dicen que es de esos «hombres cosmopolitas» que se mueven entre aeropuertos y consejos de administración de empresas: «Tiene intereses económicos en Londres, Ginebra y Abu Dhabi«. Dedicado al desarrollo de centros comerciales, habría comenzado a hablar con Cristina y esta amistad habría derivado en una relación formal.
¿Dónde quedan Cristina y el empresario británico del que se ha enamorado?
Cristina y su novio se han visto, sobre todo, en Ginebra; pero los fotógrafos también tendrían constancia de encuentros entre ellos en Londres durante los viajes constantes que hace ella para visitar al hijo que vive allí. La cosa va en serio, hasta el punto de que ya lo habría presentado a los cuatro hijos y que también lo habría acompañado a ver algún partido de balonmano de Pablo Urdangarin.
Los jóvenes habrían aceptado de buen grado la incorporación a la familia de esta nueva pareja de su madre, por lo que se ve. La ven contenta, enamorada y con más vida social ahora que también hace planes con él. Esta amistad habría comenzado hace años, pero no ha sido hasta hace relativamente poco que ha surgido la chispa entre ellos. Si la hemos visto en los últimos actos aún con el anillo de casada, por lo que se ve, es porque quiere continuar disimulando y mantener en secreto una relación que igualmente ha acabado saliendo a la luz.