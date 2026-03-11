Cristina de Borbón vivió un momento muy incómodo cuando coincidió, sin esperarlo, con su exmarido y su nueva pareja. Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia quisieron acudir al partido de balonmano de Pablo y, en la grada, se encontraron cara a cara con la infanta que también había ido a animarlo. Se había dado por cierto lo que decía el exduque de Palma en sus memorias, cuando aseguraba que mantenía una «muy buena relación» con la madre de sus hijos. Pues las imágenes que ha publicado hoy Diez Minutos demuestran que es mentira, ya que en este reportaje se demuestra que a ella no le ha hecho ninguna gracia encontrarse con él.

Lo más habitual es que la pareja evitara coincidir en los partidos del hijo, pero la comunicación falló esta semana y las cámaras de la revista los captaron en la grada. No se sentaron juntos, claro, pero sí que compartieron un tiempo y un espacio. ¿Un detalle que demuestra que ha sido tenso? Que se hayan colocado en puntos muy alejados y que no hayan cruzado palabra ni mirada «en ningún momento«. La presencia de Ainhoa Armentia, la compañera de trabajo de Iñaki con la que la engañó, no ayudaba a mejorar la situación.

«Parece que no hay tan buen rollo como se creía. Aunque Iñaki confirmaba que la relación con la ex era muy buena por sus hijos en común, las fotos no parecen decir lo mismo. A pesar de haber coincidido los tres en un partido de Pablo Urdangarin, se evitaron y las caras de las fotos lo dicen todo», han asegurado desde el medio. De hecho, cabe destacar que esta es la primera vez que se tiene constancia de que hayan coincidido Cristina y Ainhoa en público.

Cristina de Borbón, enfadada al coincidir con el exmarido y la nueva pareja | Diez Minutos

La reacción de Cristina de Borbón al coincidir con Iñaki y Ainhoa Armentia

El pasado domingo, Cristina habría entrado al pabellón «relajada» y acompañada de una pareja de amigos. Lo que no se esperaba, encontrarse al ex y su nueva pareja sentados un poco más allá: «La coincidencia con Iñaki y Ainhoa no gustó nada a Cristina y, durante el partido, mostró una cara más seria«, aseguran los testigos con los que ha podido hablar la revista.

El caso es que el Barça invitó a Iñaki Urdangarin, ya que así lo indicaba que estuviera sentado en la tribuna del club culé. Cristina, en cambio, ocupaba uno de los asientos de la grada desde donde celebró los cinco goles que hizo su hijo antes de un golpe en el tobillo que lo obligó a ser atendido. Al terminar el partido, los fotógrafos vieron al joven bastante dolorido acompañado de la madre y ni rastro del padre y la novia.