Cristina de Borbó ha viscut un moment molt incòmode quan ha coincidit, sense esperar-s’ho, amb el seu exmarit i la seva nova parella. Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia han volgut acudir al partit d’handbol del Pablo i, a la grada, s’hi han trobat cara a cara amb la infanta que també havia anat a animar-lo. S’havia donat per cert el que deia l’exduc de Palma a les seves memòries, quan assegurava que mantenia una “molt bona relació” amb la mare dels seus fills. Doncs les imatges que ha publicat avui Diez Minutos demostra que és mentida, ja que en aquest reportatge es demostra que a ella no li ha fet cap mena de gràcia trobar-se’l.
El més habitual és que la parella evités coincidir als partits del fill, però la comunicació ha fallat aquesta setmana i les càmeres de la revista els han captat a la grada. No s’han assegut junts, és clar, però sí que han compartit un temps i un espai. Un detall que demostra que ha estat tens? Que s’hagin col·locat a punts molt allunyats i que no hagin creuat cap mena de paraula ni mirada “en cap moment“. La presència d’Ainhoa Armentia, la companya de feina d’Iñaki amb la qui la va enganyar, no ajudava a millorar la situació.
“Sembla que no hi ha tan bon rotllo com es creia. Encara que Iñaki confirmava que la relació amb l’ex era molt bona pels seus fills en comú, les fotos no semblen dir el mateix. Malgrat haver coincidit els tres en un partit de Pablo Urdangarin, van evitar-se i les cares de les fotos ho diuen tot”, han assegurat des del mitjà. De fet, cal destacar que aquesta és la primera vegada que es té constància que hagin coincidit Cristina i Ainhoa en públic.
La reacció de Cristina de Borbó en coincidir amb Iñaki i Ainhoa Armentia
Diumenge passat, Cristina hauria entrat al pavelló “relaxada” i acompanyada d’una parella d’amics. El que no s’esperava, robar-s’hi l’ex i la seva nova parella asseguts una mica més enllà: “La coincidència amb Iñaki i Ainhoa no va agradar gens a Cristina i, durant el partit, va mostrar una cara més seriosa“, asseguren els testimonis amb els qui ha pogut parlar la revista.
La cosa és que el Barça va convidar Iñaki Urdangarin, ja que així ho indicava que estigués assegut a la tribuna del club culer. Cristina, en canvi, ocupava un dels seients de la grada des d’on va celebrar els cinc gols que va fer el seu fill abans de pati un cop al turmell que el va forçar a ser atès. En acabar el partit, els fotògrafs van veure el jove bastant adolorit acompanyant de la mare i ni rastre del pare i la xicota.