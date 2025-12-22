Iñaki Urdangarin ha parlat de la separació de Cristina de Borbó a l’entrevista que ha concedit a La 2 Cat. Per primera vegada, ha confessat que el seu pas per presó va ser determinant en el divorci de la germana de Felip. Després de dues dècades junts i quatre fills en comú, van separar els seus camins perquè la situació era massa complicada i dolorosa. Davant d’aquesta revelació, el seu advocat ha tret a la llum encara més detalls sobre la ruptura. Com va saber que el matrimoni es trencava? I quan va passar realment? Abans o després de la publicació de les fotos d’Iñaki i Ainhoa Armentia?
L’advocat Mario Pascual Vives ha parlat sobre el tema amb l’agència Europa Press, el que ha sorprès perquè no acostuma a fer-ho. Què ha dit? Ha recordat tot el que va viure al costat d’Iñaki sobretot en aquells primers dies a presó: “Em vaig allotjar a un poble al costat del centre penitenciari i vaig poder estar amb ell tres dies mentre preparàvem diverses coses pendents”. Per exemple, la petició que li donessin una bicicleta estàtica o que li permetessin tenir llibres a la seva cel·la.
Un dels detalls que ha tret a la llum i que encara no se sabien? Que Iñaki va estar “molt tranquil” perquè tota la seva família li deia que confiaven 100% en ell: “Recordo que li deien que sabien que, en cap moment, va tenir intenció de delinquir. I, dies abans, vaig estar a Ginebra amb ells i lògicament vam estar parlant tot el cap de setmana sobre com prepararíem la seva entrada a presó“.
Quan va trencar-se realment el matrimoni d’Iñaki i Cristina de Borbó?
L’advocat va compartir molts moments amb l’Iñaki i la Cristina quan encara eren matrimoni i això li ha permès saber com eren com a parella: “Vaig conviure amb ells moltíssims anys i això em va permetre tenir la impressió, que l’he tingut sempre, que eren una parella molt forta”. Quan va canviar tot? Segons el lletrat, quan l’exduc de Palma va sortir de presó: “A partir d’aquell moment va començar a trencar-se tot. Jo no vaig saber-ho fins al cap de molts mesos, per això, quan em van dir que la situació s’havia espatllat. Una pena, realment, després de tants anys”. Segons aquestes paraules, doncs, sembla que la parella ja estava trencada de feia temps quan ell va començar amb la seva companya de feina.
Ara, Mario Pascual Vives tracta amb l’actual parella d’Iñaki. Sobre Ainhoa Armentia només ha tingut bones paraules: “Em sembla una persona extraordinària també, la veritat”. Tots dos haurien donat suport a l’exjugador d’handbol en la seva intenció de voler publicar unes memòries. Les va escriure durant l’estada a presó, tal com ha reconegut l’advocat: “Recordo haver vist els quaderns i m’he assabentat del contingut del llibre fa pocs dies, però tampoc no ho sé massa perquè és una cosa molt personal seva”.